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На Евровидении неожиданно дисквалифицировали певца из Нидерландов

Йост Клейн, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2024 17:51 Фото: Instagram/joostklein
Европейский вещательный союз, который организует Евровидение, заявил, что шведская полиция расследует "жалобу, поданную женщиной из съемочной группы" на Йоста Клейна, и что ему нецелесообразно участвовать, пока идет судебный процесс, сообщает Zakon.kz.

Хотя ходили слухи, что инцидент был связан с делегацией Израиля. Организаторы заявили, что в инциденте "не участвовал ни один другой артист или член делегации".

Такая дисквалификация в "последнюю минуту" является беспрецедентной за 68-летнюю историю Евровидения.

Голландская телекомпания AVROTOS, одна из десятков общественных телекомпаний, которые совместно финансируют и транслируют конкурс, заявила, что "находит дисквалификацию несоразмерной и шокирована этим решением".

26-летний голландский певец и рэпер был фаворитом букмекеров и фанатов за свою песню "Europapa".


Соревнование в этом году уже отмечено расколом по поводу включения Израиля. Это вызвало массовые протесты со стороны палестинцев и их сторонников, которые заявляют, что Израиль следует исключить из-за того, что он ведет войну против ХАМАС. Против выступила даже шведская экологическая активистка Грета Тунберг.

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