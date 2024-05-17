Певца из Нидерландов за жест на Евровидении планируют судить в Швеции
Об этом передает телеканал NOS со ссылкой на его адвоката Яна-Оке Фельта.
Отметим, что артиста отстранили от участия в конкурсе из-за "угрожающего жеста", который он сделал в сторону женщины-оператора, снимавшей артиста на камеру без его согласия.
"Кляйн отрицает, что угрожал этому человеку", – заявил адвокат исполнителя.
Ранее стало известно, что Европейский вещательный союз, который организует "Евровидение", заявил, что шведская полиция расследует "жалобу, поданную женщиной из съемочной группы" на Йоста Клейна, и что ему нецелесообразно участвовать, пока идет судебный процесс.
Позже стала известна причина дисквалификации певца из Нидерландов.
Финал песенного конкурса состоялся 11 мая в Мальмё. После всех скандалов конкурса в шведском Мальмё в ночь на 12 мая определились с победителем.