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Певца из Нидерландов за жест на Евровидении планируют судить в Швеции

певец, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 22:15 Фото: avrotros.nl
Участник Евровидения от Нидерландов Йост Кляйн может предстать перед судом в Швеции в начале июня, сообщает Zakon.kz.

Об этом передает телеканал NOS со ссылкой на его адвоката Яна-Оке Фельта.

Отметим, что артиста отстранили от участия в конкурсе из-за "угрожающего жеста", который он сделал в сторону женщины-оператора, снимавшей артиста на камеру без его согласия.

"Кляйн отрицает, что угрожал этому человеку", – заявил адвокат исполнителя.

Ранее стало известно, что Европейский вещательный союз, который организует "Евровидение", заявил, что шведская полиция расследует "жалобу, поданную женщиной из съемочной группы" на Йоста Клейна, и что ему нецелесообразно участвовать, пока идет судебный процесс.

Позже стала известна причина дисквалификации певца из Нидерландов.

Финал песенного конкурса состоялся 11 мая в Мальмё. После всех скандалов конкурса в шведском Мальмё в ночь на 12 мая определились с победителем.

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