Женщина родила и защитила докторскую диссертацию в один день

Тамиа Бревард-Родригес из Нью-Джерси родила, а затем в тот же день защитила докторскую диссертацию, сообщает Zakon.kz.

Аспирантка Рутгерского университета работала над презентацией для докторской диссертации, когда у нее начались схватки. Женщина была на восьмом месяце беременности, и в этот же день у нее планировалась защита степени.

"Я была физически готова к беременности, но морально не думала о ребенке. Поэтому у меня была очень сильная эмоциональная реакция на схватки, учитывая, что в этот же день планировалась защита. Меня буквально трясло", – поделилась она.

Роды прошли быстро, малыш Энцо появился на свет после трех толчков. Обследование врачей показало, что он здоров.

Женщина решила не откладывать защиту диссертации, поскольку была к ней готова, оставалось внести последние штрихи в презентацию. Она сказала, что ей нужно лишь вздремнуть, принять душ и собраться с силами.

Через семь часов после родов молодая мать успешно защитила диссертацию. Членам комиссии она рассказала о родах уже после того, как закончила презентацию. В своей научной работе Бревард-Родригес изучала, с чем сталкиваются чернокожие женщины в кампусах колледжей, в которых исторически жили белые.

Первого ребенка ждет супруга Джастина Бибера.