Мир

В Бельгии 15‑летний вундеркинд защитил вторую докторскую диссертацию по физике

15 летний вундеркинд из Бельгии, Лоран Симонс, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2025 01:25 Фото: скриншот видео RTL
15‑летний вундеркинд из Бельгии, Лоран Симонс, впервые стал доктором наук в 12 лет. Сейчас работает над третьей научной степенью, сообщает Zakon.kz.

Как пишет BILD, Лоран получил школьный аттестат в 8 лет, в 11 закончил магистратуру, а теперь работает над третьей научной степенью в Мюнхенском центре Гельмгольца, совмещая медицину и искусственный интеллект.

"Я хочу создавать сверхлюдей. Таких, которые прыгают как Майкл Джордан и бегают как олимпийцы", – рассказал вундеркинд.

Последняя диссертация Лорана посвящена теоретической квантовой физике, до этого подросток защитил диссертацию по экспериментальной физике. По его собственным словам, парень обладает фотографической памятью и способностью быстро находить связи между сложными явлениями.

Его родители рассказывают, что необычные способности Лорана проявились уже в детстве. В четыре года его отправили в школу, в шесть – в гимназию, где ему сразу дали индивидуальные занятия.

В восемь он сдал экзамены, в девять поступил в университет, а в 12 стал одним из самых молодых докторантов в истории института Макса Планка. Он встречался с Папой, разговаривал с нобелевскими лауреатами и выступал в ведущих научных центрах мира.

Несмотря на такую карьеру, родители стараются сохранить сыну нормальную жизнь.

"Мне нравится кататься на картинге и смотреть фильмы Marvel с друзьями в кинотеатре. Или мы отдыхаем дома, играя в видеоигры, такие как Fortnite. Я могу вести себя как обычный человек с друзьями. Когда мне хочется отвлечься, я слушаю музыку, а иногда люблю потанцевать", – рассказал Лоран.

Ранее мы сообщали, что лауреат Нобелевской премии мира впервые за несколько месяцев появилась на публике.

Аксинья Титова
