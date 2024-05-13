Землетрясение произошло в Кыргызстане, волна дошла до Узбекистана
О землетрясении в соседней стране рассказали казахстанские сейсмологи. По их данным, оно произошло в 11:44, эпицентр расположен в 465 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана.
- Энергетический класс землетрясения – 10,1.
- Магнитуда – MPV 4.4.
- Глубина – 15 км.
- Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории Казахстана без ощутимости.
В свою очередь Институт сейсмологии Кыргызстана сообщил, что в населенных пунктах страны интенсивность землетрясения составила: Джаны айыл, Кашка-Суу, Нанай, Кулук-Дёбе – около 4 баллов, Джерге-Тал, Ак-Дёбе, Мукур, Боспиек – около 3 баллов.
Фото: seismo.kg
Волна дошла до Узбекистана. Центр сейсмопрогностического мониторинга страны сообщил, что сила подземных толчков ощущалась в Янгикурганском районе на уровне 2 баллов и в Касансайском районе – как 2 балла.
6 мая ощутимое землетрясение произошло в Алматинской области.