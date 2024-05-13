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Землетрясение произошло в Кыргызстане, волна дошла до Узбекистана

Землетрясение в Узбекистане и Кыргызстане, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 13:30 Фото: indiana university
В Кыргызстане 13 мая произошло землетрясение, которое ощутили и в Узбекистане, сообщает Zakon.kz.

О землетрясении в соседней стране рассказали казахстанские сейсмологи. По их данным, оно произошло в 11:44, эпицентр расположен в 465 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана.

  • Энергетический класс землетрясения – 10,1.
  • Магнитуда – MPV 4.4.
  • Глубина – 15 км.
  • Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории Казахстана без ощутимости.

В свою очередь Институт сейсмологии Кыргызстана сообщил, что в населенных пунктах страны интенсивность землетрясения составила: Джаны айыл, Кашка-Суу, Нанай, Кулук-Дёбе – около 4 баллов, Джерге-Тал, Ак-Дёбе, Мукур, Боспиек – около 3 баллов.

Землетрясение в Узбекистане и Кыргызстане, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 13:30

Фото: seismo.kg

Волна дошла до Узбекистана. Центр сейсмопрогностического мониторинга страны сообщил, что сила подземных толчков ощущалась в Янгикурганском районе на уровне 2 баллов и в Касансайском районе – как 2 балла.

6 мая ощутимое землетрясение произошло в Алматинской области.

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Ирина Капитанова
Кыргызстан Узбекистан Землетрясение 2024 год
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