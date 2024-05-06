Землетрясение произошло в Алматинской области

Утром 6 мая в Казахстане произошло землетрясение. Подземные толчки ощущались в Алматинской области, некоторые жители Алматы сообщили, что тоже почувствовали землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Как говорится на сайте Евро-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение произошло в 09:12, в 190 км к востоку от Алматы.

В свою очередь, в Центре сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК сообщили, что эпицентр землетрясения расположен в 194 км на юго-восток от Алматы, на границе Казахстана и Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения – 11,2.

Магнитуда MPV – 5,7.

Координаты эпицентра – 42..73° с. ш. 79.21° в. д.

Глубина – 10 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): с. Тогызбулак 3 балла, с. Каркара 3-4 балла, с. Кегень 2-3 балла.

Между тем алматинцы на сайте Евро-Средиземноморского сейсмологического центра пишут, что тоже почувствовали землетрясение:

Было небольшое пошатывание.

Вещи на тумбочке зашумели.

Алматы. Район Татарки и Малой станицы, мебель скрипнула.

Один толчок и все. Не сильно, но ощутили.

2 балла, кажется.





Фото: emsc-csem.org

4 мая Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана призвало граждан пройти опрос по правилам поведения при землетрясении.

