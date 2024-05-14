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Чиновников пересадили на автобусы в Кыргызстане

Чиновников пересадили на автобусы в Кыргызстане, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 11:56 Фото: bishkek.gov.kg
В Кыргызстане некоторым чиновникам запретили пользоваться личным автомобилем по вторникам и четвергам. В эти дни для передвижения они могут использовать только общественный транспорт, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 24.kg, соответствующий документ подписал мэр Бишкека Айбек Джунушалиев.

Чиновников пересадили на автобусы в Кыргызстане, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 11:56

Фото: 24.kg

Согласно документу, сотрудникам и руководителям отдела центрального аппарата мэрии Бишкека, ведомственных и территориальных подразделений, муниципальных предприятий и учреждений:

  • каждую неделю во вторник и четверг для передвижения по городу использовать только общественный транспорт;
  • во время поездки на общественном транспорте им нужно мониторить соблюдение водителем санитарных норм, качество обслуживания и способы оплаты;
  • служебные автомобили использовать только по работе;
  • департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии организовать транспорт для выездных заседаний.

Также сообщается, что до 25-го числа каждого месяца руководители ведомственных и территориальных отделов мэрии Бишкека, муниципальных предприятий и учреждений должны предоставлять отчет о проделанной работе.

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26 апреля 2024 года сообщалось, что в Кыргызстане чиновникам запретили ходить на тои. Подробнее об этом можете узнать по ссылке.

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