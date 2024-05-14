Чиновников пересадили на автобусы в Кыргызстане
Фото: bishkek.gov.kg
В Кыргызстане некоторым чиновникам запретили пользоваться личным автомобилем по вторникам и четвергам. В эти дни для передвижения они могут использовать только общественный транспорт, сообщает Zakon.kz.
Как пишет 24.kg, соответствующий документ подписал мэр Бишкека Айбек Джунушалиев.
Фото: 24.kg
Согласно документу, сотрудникам и руководителям отдела центрального аппарата мэрии Бишкека, ведомственных и территориальных подразделений, муниципальных предприятий и учреждений:
- каждую неделю во вторник и четверг для передвижения по городу использовать только общественный транспорт;
- во время поездки на общественном транспорте им нужно мониторить соблюдение водителем санитарных норм, качество обслуживания и способы оплаты;
- служебные автомобили использовать только по работе;
- департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии организовать транспорт для выездных заседаний.
Также сообщается, что до 25-го числа каждого месяца руководители ведомственных и территориальных отделов мэрии Бишкека, муниципальных предприятий и учреждений должны предоставлять отчет о проделанной работе.
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