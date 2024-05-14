Чиновников пересадили на автобусы в Кыргызстане

В Кыргызстане некоторым чиновникам запретили пользоваться личным автомобилем по вторникам и четвергам. В эти дни для передвижения они могут использовать только общественный транспорт, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 24.kg, соответствующий документ подписал мэр Бишкека Айбек Джунушалиев.

Фото: 24.kg

Согласно документу, сотрудникам и руководителям отдела центрального аппарата мэрии Бишкека, ведомственных и территориальных подразделений, муниципальных предприятий и учреждений:

каждую неделю во вторник и четверг для передвижения по городу использовать только общественный транспорт;

во время поездки на общественном транспорте им нужно мониторить соблюдение водителем санитарных норм, качество обслуживания и способы оплаты;

служебные автомобили использовать только по работе;

департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии организовать транспорт для выездных заседаний.

Также сообщается, что до 25-го числа каждого месяца руководители ведомственных и территориальных отделов мэрии Бишкека, муниципальных предприятий и учреждений должны предоставлять отчет о проделанной работе.

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