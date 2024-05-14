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Парламент Грузии принял законопроект об иноагентах, вызвавший ранее протесты

Парламент Грузии принял законопроект об иноагентах, вызвавший ранее протесты, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 17:05 Фото: pxhere
Парламент Грузии принял в третьем, окончательном чтении законопроект "Об иностранном влиянии", сообщает Zakon.kz.

За проект закона проголосовали 84 депутата, против высказались 30 парламентариев.

Теперь его отправят на подпись президенту Саломе Зурабишвили. Ранее президент обещала наложить на законопроект вето. Однако это не помешает правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" закон все-таки принять, – парламент, где у нее большинство, может проголосовать за то, чтобы президентское вето обойти.

Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" обязывает финансируемые из-за рубежа НПО и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять ежегодную декларацию.

13 мая комитет грузинского парламента одобрил в третьем чтении законопроект об иностранных агентах. Рассмотрение законопроекта заняло одну минуту шесть секунд. Представителей оппозиционных партий на заседание не допустили.

С 15 апреля в Тбилиси проходят митинги с требованием отозвать закон, как это уже произошло в 2023 году. Акции в дни второго чтения привели к столкновениям протестующих с полицией и к тому, что Евросоюз и США, осудив действия силовиков, поддержали митингующих.

Ранее депутаты парламента Грузии подрались на заседании, обсуждая законопроект.

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