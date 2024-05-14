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Депутаты парламента Грузии подрались на заседании

Депутаты подрались на заседании парламента Грузии, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 15:58 Фото: youtube/Georgian Public Broadcaster
Депутаты парламента Грузии подрались на заседания 14 мая, где должны были рассмотреть законопроект об иноагентах в третьем чтении, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, причиной начала потасовки стало выступление председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Левана Хабеишвили, который обвинил коллегу от правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Дмитрия Самхарадзе в том, что по его заданию неизвестные люди избивают противников законопроекта об иноагентах на улицах Тбилиси. После этого Самхарадзе кинул бутылку с водой в Хабеишвили. Между ними завязалась драка. К потасовке подключились и другие представители оппозиции и правящей партии. Спикер парламента Шалва Папуашвили прервал заседание.


В потасовке участвовали и женщины-депутаты. Например, депутат от "Грузинской мечты" Рамина Берадзе ударила по голове члена "Стратегии Агмашнебели" Паату Манджгаладзе папкой с бумагами, а лидеру партии Георгию Вашадзе пригрозила планшетом.


В потасовке участвовали около 20 депутатов.

В итоге в дело вмешались парламентские приставы и заседание возобновилось.

Парламент Грузии 14 мая в третьем и окончательном чтении должен рассмотреть законопроект об иноагентах. В законодательном органе действует желтый уровень безопасности, который подразумевает запрет на посещение сторонними лицами законодательного органа. Запрет не касается представителей телеканалов. В то же время у стен законодательного органа проходит митинг против законопроекта.

Парламент Грузии 1 мая во втором чтении поддержал законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Против него высказывались президент Саломе Зурабишвили, оппозиция и западные дипломаты, которые сочли его препятствием для интеграции республики в Евросоюз. Госдепартамент США заявил, что целью законопроекта является подрыв активного гражданского общества страны. Лидеры правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" утверждают, что он служит лишь целям обеспечения прозрачности финансирования из-за рубежа неправительственного сектора и СМИ. Зурабишвили заявила, что наложит вето на законопроект, если он будет принят во всех трех чтениях.

С 15 апреля в Тбилиси оппозиция и гражданские активисты проводят митинги против принятия закона об иноагентах. Несколько раз протесты перерастали в столкновения с силовиками, спецназ применял перцовый газ и водометы при разгоне протестующих у парламента Грузии.

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