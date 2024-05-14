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Женщина около года прожила на крыше супермаркета

США, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 02:22 Фото: pixabay
В Мичигане бездомная женщина около года прожила под вывеской на крыше супермаркета, но об этом никто не знал, сообщает Zakon.kz.

34-летнюю женщину обнаружили под вывеской работники, которые решили проверить состояние провода, ведущего на крышу. За время своего пребывания там она оборудовала пол и получила доступ к электричеству через розетку. К сети он подключила кофеварку, компьютер и принтер, а также установила мини-стол.

Неизвестно, как обитательница забиралась на крышу, оставаясь незаметной, ведь наверх не ведет лестница. За эту способность полицейские прозвали ее "Ниндзя на крыше". Сама женщина не рассказала правоохранителям своего секрета.

Она лишь отметила, что раньше работала в другом месте, но у нее нет дома. Обращаться в службы для бездомных женщина отказалась. Когда правоохранители попросили ее уйти, она согласилась и извинилась за причиненные неудобства.

"Она извинилась и продолжила свой путь. Куда она пошла оттуда, я не знаю", – отметил представитель полиции.

Также в США по ошибке застрелили военного летчика.

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