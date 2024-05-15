Почему у Бузовой нет мужчины, объяснила певица Валерия

56-летняя российская эстрадная певица Валерия объяснила причину отсутствия мужчин в жизни 38-летней телеведущей и исполнительницы Ольги Бузовой, сообщает Zakon.kz.

Валерия назвала коллегу сильным и обладающим характером человеком, а также напомнила, что именно такой тип женщин чаще всего вызывает страх у мужчин.



"Многие мужчины боятся некой конкуренции, потому что они хотят доминировать, быть главными. Не так легко быть самодостаточным и принимать рядом с собой сильную женщину. Уважать, любить и ценить ее", – цитирует издание "Страсти" исполнительницу.

Также артистка пожелала Бузовой встретить своего мужчину и обрести с ним счастье.

Ранее Ольга Бузова поделилась с поклонниками радостной новостью. Она отмечает круглую дату – 20 лет на телевидении.

