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Почему у Бузовой нет мужчины, объяснила певица Валерия

Валерия объяснила, почему у Бузовой нет мужчины, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 20:34 Фото: Instagram/valeriya/buzova86
56-летняя российская эстрадная певица Валерия объяснила причину отсутствия мужчин в жизни 38-летней телеведущей и исполнительницы Ольги Бузовой, сообщает Zakon.kz.

Валерия назвала коллегу сильным и обладающим характером человеком, а также напомнила, что именно такой тип женщин чаще всего вызывает страх у мужчин.

"Многие мужчины боятся некой конкуренции, потому что они хотят доминировать, быть главными. Не так легко быть самодостаточным и принимать рядом с собой сильную женщину. Уважать, любить и ценить ее", – цитирует издание "Страсти" исполнительницу.

Также артистка пожелала Бузовой встретить своего мужчину и обрести с ним счастье.

Ранее Ольга Бузова поделилась с поклонниками радостной новостью. Она отмечает круглую дату – 20 лет на телевидении.

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