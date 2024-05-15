Ольга Бузова отмечает круглую дату

Популярная российская телеведущая и певица Ольга Бузова поделилась сегодня, 15 мая 2024 года, с поклонниками радостной новостью. Она отмечает круглую дату – 20 лет на телевидении, сообщает Zakon.kz.

Об этом артистка рассказала в Instagram, где опубликовала свое архивное фото. Она спросила у своих фолловеров, помнят ли они ее такой.

Обращаясь к своей многомиллионной аудитории, Бузова напомнила, что 15 мая 2004 года они увидели ее впервые на канале ТНТ в шоу "Дом-2".

"За эти два десятилетия было столько всего в моей жизни, вы все видели это, но всегда я была честна и открыто говорила со своей аудиторией. Со своей страной. Я делилась своими ценностями, и они откликались в сердцах десятков миллионов людей! Вы все видели, как все эти годы я подвергалась ненависти и хейту. Как меня осуждали и лгали обо мне мои же коллеги. Но я смогла выстоять. Я смогла пройти путь от простой девочки без связей, продюсеров и покровителей до самой популярный девушки страны. От той, которая подвергалась жуткому буллингу в школе, до той, которая собирает залы своих людей, в сердцах которых нет ненависти, злобы и осуждения", – написала Ольга.

Певица счастлива, что может своим жизненным, сердечным и творческим путем показывать миллионам подростков России дорогу, на которой они могут, как и она, сеять любовь, честность, уважение и добро.

"Помните и знайте! В мою мечту не верили даже родные. В то, что у меня все получится, всегда верила лишь я. И моя вера, моя цель и моя мечта стали едины. И теперь вы все знаете мое имя. Вы все знаете мои песни. Вы все знаете мои проекты на телевидении. Помните, что в вас могут не верить все. Даже самые родные. Но знайте одно – в вас верю я. Верьте и вы в себя. У вас все получится". Ольга Бузова

Преданные поклонники закидали телеведущую комплиментами и поздравили с круглой датой.

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