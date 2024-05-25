Врачи рассказали о состоянии здоровья премьера Словакии после покушения

Врачи отмечают улучшение состояния здоровья премьера Словакии Роберта Фицо, который 15 мая был госпитализирован с огнестрельными ранениями, полученными в ходе покушения на него, сообщает Zakon.kz.

Об этом 25 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию больницы.

"После сегодняшнего консилиума команда врачей подтвердила субъективное улучшение состояния здоровья господина премьера", – говорится в заявлении больницы города Банска-Бистрица, где проходит лечение Фицо.

15 мая 2024 года неизвестный несколько раз выстрелил в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, после чего у политика зафиксировали кровоизлияние в брюшной полости. Покушение на жизнь европейского лидера осудили многие политики, включая президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.



18 мая специальный уголовный суд в городе Пезинок отправил подозреваемого в покушении на премьер-министра Словакии в СИЗО. В тот же день Роберт Фицо перенес вторую операцию.