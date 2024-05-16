Британская королева Камилла сделала заявление

Королева Великобритании Камилла сделала заявление касательно своего гардероба, сообщает Zakon.kz.

Так, монаршая особа пообещала больше не покупать одежду с натуральным мехом. Об этом написал Independent со ссылкой на Букингемский дворец.

Представители королевской семьи отправили письмо к организации Peta, занимающейся защитой животных. В нем они сообщили, что королева откажется от предметов с мехом.

"Для Британской монархии правильно отражать британские ценности, признавая, что меху нет места в нашем обществе", – прокомментировали в организации.

Впрочем, королева Камилла не исключила, что в будущем наденет уже принадлежащие ей меховые вещи.

Неоднозначная реакция короля Чарльза III на его "кровавый" портрет попала на видео.