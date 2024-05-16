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В Узбекистане застрелили медведя возле школы

В Узбекистане застрелили медведя возле школы, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 14:27 Фото: pxhere
Медведь забрел в жилой район. Инцидент произошел 15 мая 2024 года в махалле "Жаннатмакон" Узбекистана. Животное устроило настоящий переполох. Из-за угрозы жизни окружающим хищника пришлось застрелить, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана уточнили, что животное проникло на территорию жилых домов, поставив под угрозу жизнь людей.

"Медведя попытались обезвредить, однако животное напало на одного из сотрудников УВД, ранив его. Также медведь проник на территорию школы №74, где в этот момент находились ученики"Пресс-служба Министерства экологии Узбекистана

Также отмечено, что медведь был агрессивен.

"Хищника застрелили", – добавили в ведомстве.

В заключении сказано, что сотрудник, получивший ранение, проходит медицинское обследование.

В конце 2023 года в Польше медведь напал на экоактивиста, который снимал в Карпатских горах репортаж об исчезновении медведей. Активист полез в берлогу животного, чтобы доказать, что она пуста.

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