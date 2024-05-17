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С космодрома Плесецк запустили ракету "Союз" со спутниками Минобороны РФ

С космодрома Плесецк запустили ракету &quot;Союз&quot; со спутниками Минобороны РФ, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 05:45 Фото: Минобороны РК
Стало известно, что с космодрома Плесецк в Архангельской области воздушно-космические силы (ВКС) России запустили ракету-носитель "Союз-2.1б", сообщает Zakon.kz.

По информации РИА Новости ракета выведет в космос спутники Минобороны.

О каких именно аппаратах идет речь - не уточняется.

Ранее Лента.ру сообщала для чего космические аппараты использует Минобороны.

Как оказалось, космические аппараты специального назначения могут осуществлять съемку различных регионов Земли и военных объектов, а также способны наблюдать за действиями спутников-противников и даже выводить их из строя.

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