С космодрома Плесецк запустили ракету "Союз" со спутниками Минобороны РФ

Стало известно, что с космодрома Плесецк в Архангельской области воздушно-космические силы (ВКС) России запустили ракету-носитель "Союз-2.1б", сообщает Zakon.kz.

По информации РИА Новости ракета выведет в космос спутники Минобороны.

О каких именно аппаратах идет речь - не уточняется.

Ранее Лента.ру сообщала для чего космические аппараты использует Минобороны.

Как оказалось, космические аппараты специального назначения могут осуществлять съемку различных регионов Земли и военных объектов, а также способны наблюдать за действиями спутников-противников и даже выводить их из строя.

