С космодрома Плесецк запустили ракету "Союз" со спутниками Минобороны РФ
Фото: Минобороны РК
Стало известно, что с космодрома Плесецк в Архангельской области воздушно-космические силы (ВКС) России запустили ракету-носитель "Союз-2.1б", сообщает Zakon.kz.
По информации РИА Новости ракета выведет в космос спутники Минобороны.
О каких именно аппаратах идет речь - не уточняется.
Ранее Лента.ру сообщала для чего космические аппараты использует Минобороны.
Как оказалось, космические аппараты специального назначения могут осуществлять съемку различных регионов Земли и военных объектов, а также способны наблюдать за действиями спутников-противников и даже выводить их из строя.
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