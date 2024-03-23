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С Байконура запустили корабль "Союз МС-25"

пуск корабля, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2024 17:38 Фото: скриншот видео
23 марта в 17:36 по Астане с космодрома "Байконур" запустили ракету-носитель "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-25", сообщает Zakon.kz.

Корабль с экипажем в составе космонавта Роскосмоса Олега Новицкого, участницы космического полета из Республики Беларусь Марины Василевской и астронавта NASA Трейси Дайсон доберется до МКС по двухсуточной схеме сближения, сообщили в "Роскосмосе".

Стыковка пилотируемого корабля запланирована на 25 марта в 20:10 по Астане.

Возвращение Олега Новицкого, Марины Василевской и Лорал О'Хара на корабле "Союз МС-24" запланировано на 6 апреля.

21 марта пуск корабля "Союз МС-25" с Байконура отменили буквально за минуту до вылета. Причиной отмены запуска стала просадка напряжения химического источника тока.

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