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"Космическую медузу" заметили после запуска ракеты-носителя "Союз-2.1б"

Космос, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2024 05:05 Фото: Telegram/Госкорпорация "Роскосмос"
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк позволил увидеть в ночь на 17 мая атмосферный феномен в небе, который называют "космической медузой", сообщает Zakon.kz.

Обычно такие "медузы" возникают при запуске космических ракет, когда вышедшие из ракеты газы оказываются освещены солнцем. Само по себе явление не уникальное, но все условия совпадают не всегда. А той ночью как раз совпали. К примеру, в Ленинградской области была видна траектория ракеты, когда небо было еще освещено закатом.

Космос, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2024 05:05

Фото: Telegram/АстроФотоБолото

"Зрелище впечатляющее, в какой-то момент появилась яркая полоса, от яркости конечно было удивление, а потом уже начал раздуваться "пузырь", в какой-то момент отделилась и ступень. Что сказать, большая удача оказаться в такой момент на Ладожском озере и с хорошей погодой, стоило прокатиться за город ради ясного неба", – говорится в сообщении Telegram–канала "АстроФотоБолото".

Со слов экспертов, чаще всего такие медузы можно наблюдать в период перед рассветом или после заката Солнца.

А в ночь на 11 мая жители Северо-Казахстанской области наблюдали за северным сиянием.

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