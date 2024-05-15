Вспышка нового заболевания отмечена в Японии

С начала 2024 года в Японии был зафиксирован 801 случай заболевания стрептококком, что почти в три раза больше показателя аналогичного периода прошлого года. Отмечается, что в 2023 году в Японии всего был зафиксирован 941 случай заболевания стрептококком, сообщает Zakon.kz.

Данные Национального института инфекционных заболеваний приводит телеканал NHK.

"Стрептококковая инфекция в основном инфицируется бактерией под названием „гемолитический стрептококк группы А". Она часто встречается у людей в возрасте 30 лет и старше, вызывая гибель конечностей и полиорганную недостаточность", – говорится в сообщении.

Предполагается, что вспышка заболевания может быть связана со смягчением мер против коронавируса, так как число больных фарингитом, вызванным тем же типом бактерий, тоже увеличилось.



Возможной причиной рекордного распространения болезни также могло стать заражение через раны, заявил директор Национальной больницы префектуры Миэ Киёси Танигути. По его словам, если бактерии проникают в открытую рану, то заразиться "можно молниеносно".

Стрептококковую инфекцию вызывают бактерии рода Streptococcus. Передаваться она может воздушно-капельным путем. Вероятна также контактная передача – прямая или через бытовые предметы, а также алиментарная – через зараженные продукты.



Вирус способен вызывать гемолиз – тотальное разрушение эритроцитов, заболевания ЛОР-органов – глоточных миндалин (тонзиллит), глотки (фарингит) или уха (отит), а также поражения кожи, которые способны возникать на фоне нарушения целостности ее верхнего слоя. К редким формам инфекции относят некротические миозит и фасциит (воспаление мышц и их оболочек), энтерит (воспаление тонкого кишечника), очаговые поражения внутренних органов и сепсис.

Симптомы стрептококковой инфекции могут быть разнообразны. Наиболее частые – ощущение сухости, раздражения и болезненности в глотке, покраснение и высокая температура.

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