Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Житель Алжира воссоединился с семьей после 26 лет заточения в подвале у соседа

алжирец воссоединился с семьей спустя 26 лет заточения, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 23:23 Фото: X(Twitter)/@PicturesFoIder
Родственники рассказали о состоянии Омара бин Омрана – 45-летнего алжирца, который провел 26 лет в заточении в подвале у соседа, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета National, после освобождения Омар бин Омран не мог говорить, но в больнице пришел в себя.

"Он смог поговорить со мной и узнал меня. Его ситуация не критическая или плохая, он в хорошей форме, но ему сейчас нужна помощь, чтобы вернуться в общество и оставить позади то, через что он прошел", – утверждает один из двоюродных братьев спасенного мужчины Халед.

Отмечается, что семья была шокирована, когда стало известно, что Омар бин Омран жив. Сам пострадавший также испытывает шок, утверждает родственник. По его словам, мужчина боится быть в новых местах, так как отвык от подобных событий.

Также Халед заявил, что Омар бин Омар получает медицинскую и психологическую помощь.

Ранее сообщалось, что в Колумбии женщина смогла воссоединиться с родными через 52 года после похищения.

Читайте также

исследование
С какого возраста дети начинают верить сплетням, выяснили ученые
певец
Певца из Нидерландов за жест на Евровидении планируют судить в Швеции
КНДР вновь запустила в сторону Японского моря
КНДР вновь запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Елена Беляева
Алжир 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Переименование улиц в Алматы, возвращение прежнего часового пояса, дело на Багдата Мусина – итоги дня
Переименование улиц в Алматы, возвращение прежнего часового пояса, дело на Багдата Мусина – итоги дня
Изменились правила прохождение медосмотра
В Казахстане изменились правила прохождения медицинских осмотров
Драмой завершился матч Казахстана против Швеции на чемпионате мира по хоккею
Драмой завершился матч Казахстана против Швеции на чемпионате мира по хоккею
Вода из России продолжает прибывать в Казахстан – что творится на водохранилищах
Вода из России продолжает прибывать в Казахстан – что творится на водохранилищах
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: