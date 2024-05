Житель Алжира воссоединился с семьей после 26 лет заточения в подвале у соседа

Как пишет газета National, после освобождения Омар бин Омран не мог говорить, но в больнице пришел в себя.

Отмечается, что семья была шокирована, когда стало известно, что Омар бин Омран жив. Сам пострадавший также испытывает шок, утверждает родственник. По его словам, мужчина боится быть в новых местах, так как отвык от подобных событий.

Также Халед заявил, что Омар бин Омар получает медицинскую и психологическую помощь.

Today In Algeria, a man missing since 1996 was found captive in his neighbor's underground pit. pic.twitter.com/9GBgjmPL9d