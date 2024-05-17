Житель Алжира воссоединился с семьей после 26 лет заточения в подвале у соседа

Родственники рассказали о состоянии Омара бин Омрана – 45-летнего алжирца, который провел 26 лет в заточении в подвале у соседа, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета National, после освобождения Омар бин Омран не мог говорить, но в больнице пришел в себя.

"Он смог поговорить со мной и узнал меня. Его ситуация не критическая или плохая, он в хорошей форме, но ему сейчас нужна помощь, чтобы вернуться в общество и оставить позади то, через что он прошел", – утверждает один из двоюродных братьев спасенного мужчины Халед.

Отмечается, что семья была шокирована, когда стало известно, что Омар бин Омран жив. Сам пострадавший также испытывает шок, утверждает родственник. По его словам, мужчина боится быть в новых местах, так как отвык от подобных событий.

Также Халед заявил, что Омар бин Омар получает медицинскую и психологическую помощь.

Today In Algeria, a man missing since 1996 was found captive in his neighbor's underground pit. pic.twitter.com/9GBgjmPL9d — non aesthetic things (@PicturesFoIder) May 16, 2024

Ранее сообщалось, что в Колумбии женщина смогла воссоединиться с родными через 52 года после похищения.