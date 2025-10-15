#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
538.63
622.23
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
538.63
622.23
6.71
Мир

Родители 27 лет держали дочь в заточении

Сексуализированное рабство, эксплуатация людей, похищение людей, рабство, принудительный труд, торговля людьми , фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2025 08:57 Фото: freepik
В Польше родители с 15 лет держали в заточении 42-летнюю женщину. Узницу обнаружили случайно: соседи вызвали полицию к ее родителям из-за криков, доносящихся из их дома, сообщает Zakon.kz.

Как пишет RMF, прибыв в здание, они обнаружили пленницу в критическом состоянии – все это время она не получала медицинскую помощь, не имела доступа к туалету и никогда не была не только на улице, но и на балконе.

Когда пострадавшую, Миреллу, встретили правоохранители, она не была в состоянии даже ходить. Волонтеры собрали деньги на реабилитацию женщины. Врачи два месяца боролись за ее жизнь.

Инцидент произошел в Свентохловице. Заточенная была приемной дочерью пожилой пары. В 15 лет те решили держать ее взаперти, заявив соседям, что она пропала и, возможно, вернулась к биологическим родителям.

Ранее суд в Таразе наказал мужа, который оскорбил жену посреди ночи.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Житель Алжира воссоединился с семьей после 26 лет заточения в подвале у соседа
23:23, 17 мая 2024
Житель Алжира воссоединился с семьей после 26 лет заточения в подвале у соседа
В Бразилии мужчина 20 лет держал в сексуальном плену жену, дочерей и тещу
23:47, 10 октября 2024
В Бразилии мужчина 20 лет держал в сексуальном плену жену, дочерей и тещу
Тела мужчины и женщины обнаружили в теплотрассе Атырау
18:35, 12 декабря 2024
Тела мужчины и женщины обнаружили в теплотрассе Атырау
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: