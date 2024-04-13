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Женщина встретилась с семьей через 52 года после похищения

Колумбия, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2024 07:16 Фото: pixabay
В Колумбии женщина смогла воссоединиться с родными через 52 года после похищения, сообщает Zakon.kz.

По данным издания Mirror, Ауре Герреро Леон было всего четыре года, когда ее похитили в 1972 году из местного магазина. Девочку выкрали в столице Колумбии и увезли в город, расположенный примерно в 177 км. Позже девочку на улице нашла семья, которая приютила ее и назвала Джиной.

"Я вышла купить печенье и зашла за угол, где находился соседний магазин. Мимо проходил старик, он напугал меня и я спряталась за автобусом. Там появилась женщина, которая меня похитила. Она высокая, темная, с длинными волосами и худая", – описывает свое похищение женщина.

Настоящие родители Леон не теряли надежды и до конца своих дней искали ее. Когда их не стало, за поиски девочки принялся ее брат. В итоге он обнаружил в одной из соцсетей женщину, удивительно похожую на его покойную маму. Этой женщиной оказалась Аура.

Так состоялось воссоединение брата с сестрой.

А во Вьетнаме богатейшую женщину приговорили к смертной казни.

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