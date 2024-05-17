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С какого возраста дети начинают верить сплетням, выяснили ученые

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2024 00:02 Фото: pixabay
Ученые из Лаборатории коммуникационных наук NTT в Киото (Япония) обнаружили, что способность верить в сплетни может проявиться у детей в семилетнем возрасте, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, для убеждения ребенка в правдивости социально одобряемого слуха нужно несколько источников, а неодобряемого – лишь один.

В эксперименте, пишут журнал Royal Society Open Science, участвовали 108 семилетних детей, которым показывали видеозаписи с куклами, делящимися положительными, нейтральными или негативными сплетнями. К негативным слухам относились сообщения о том, что определенный участник исследования сломал или украл игрушку сверстника или ударил другого ребенка. Положительные или социально одобряемые слухи включали в себя информацию о том, что участник оказал другому помощь.

После просмотра видеозаписей детей попросили раздать фигурантам положительных сплетен наклейки, таким образом выразив одобрение. Результаты показали, что положительных сплетен об одном участнике из одного источника было недостаточно для получения наклейки. Дети более охотно дарили их, если слух был подтвержден несколькими источниками. Тем не менее, для отказа от раздачи наклеек определенному участнику было достаточно негативных сплетней, "распространенных" только одной куклой.

Ранее сообщалось, как вес в детстве влияет на здоровье в зрелом возрасте.

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