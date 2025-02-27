#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
501.49
525.71
5.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
501.49
525.71
5.77
Наука и технологии

Ученые выяснили, в каком месяце рождаются самые умные дети

Новорожденный, новорожденные, младенец, младенцы, ребенок, дети, грудничок, груднички, малыш, малыши, рождаемость , фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2025 20:45 Фото: pexels
Ученые исследовали возможную связь между месяцем рождения детей и их интеллектуальными способностями и получили интересные результаты, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Baku, согласно исследованию, проведенному в США, было установлено, что дети, рожденные в определенные месяцы, обладают более высоким интеллектуальным потенциалом.

Сентябрьские дети – академики

Исследования показали, что дети, рожденные в сентябре, отличаются более высокими академическими достижениями. Анализ успеваемости одного миллиона школьников в США показал, что те, кто родился в сентябре, добиваются лучших результатов как в школе, так и в университете.

Августовские дети – спортсмены

Однако в спортивной сфере наблюдается обратная тенденция – большинство успешных спортсменов родились именно в августе. Особенно много звездных игроков в таких видах спорта, как футбол и баскетбол, оказалось среди людей, родившихся в последний месяц лета.

Дети, рожденные сентябре – декабре, – вундеркинды

По данным Национального бюро экономических исследований США, дети, рожденные в период с сентября по декабрь, начинают обучение в школе позже, чем рожденные летом. Это положительно сказывается на их интеллектуальном развитии.
Интересные результаты исследования: рожденные осенью и зимой в среднем живут дольше, чем появившиеся на свет весной и летом.
Таким образом, месяц рождения влияет не только на знаки зодиака и дни рождения, но и на интеллект, а также на продолжительность жизни.

Ранее ученые раскрыли тайну важных собачьих сообщений.
Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
Поделиться новостью
Читайте также
Магнитная буря накрыла Землю
Наука и технологии
19:23, Сегодня
Магнитная буря накрыла Землю
Дыры на Солнце поворачиваются к Земле: угроза магнитных бурь
Наука и технологии
12:25, Сегодня
Дыры на Солнце поворачиваются к Земле: угроза магнитных бурь
Ученые нашли доказательства существования параллельной вселенной
Наука и технологии
08:17, Сегодня
Ученые нашли доказательства существования параллельной вселенной
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: