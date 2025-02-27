Ученые выяснили, в каком месяце рождаются самые умные дети

Ученые исследовали возможную связь между месяцем рождения детей и их интеллектуальными способностями и получили интересные результаты, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Baku , согласно исследованию, проведенному в США, было установлено, что дети, рожденные в определенные месяцы, обладают более высоким интеллектуальным потенциалом.





Сентябрьские дети – академики





Исследования показали, что дети, рожденные в сентябре, отличаются более высокими академическими достижениями. Анализ успеваемости одного миллиона школьников в США показал, что те, кто родился в сентябре, добиваются лучших результатов как в школе, так и в университете.





Августовские дети – спортсмены





Однако в спортивной сфере наблюдается обратная тенденция – большинство успешных спортсменов родились именно в августе. Особенно много звездных игроков в таких видах спорта, как футбол и баскетбол, оказалось среди людей, родившихся в последний месяц лета.





Дети, рожденные сентябре – декабре, – вундеркинды





По данным Национального бюро экономических исследований США, дети, рожденные в период с сентября по декабрь, начинают обучение в школе позже, чем рожденные летом. Это положительно сказывается на их интеллектуальном развитии.

Интересные результаты исследования: рожденные осенью и зимой в среднем живут дольше, чем появившиеся на свет весной и летом.

Таким образом, месяц рождения влияет не только на знаки зодиака и дни рождения, но и на интеллект, а также на продолжительность жизни.



