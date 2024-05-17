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300 парней в Бишкеке устроили беспорядки ради мести иностранцам

задержание в Бишкеке, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2024 01:17 Фото: скриншот видео
Милиция Бишкека по тревоге подняла весь личный состав в связи с тем, что около 300 молодых парней решили отомстить иностранцами после массовой драки, сообщает Zakon.kz.

Милиция выставила кордоны и пытается сдержать толпу.

"Сегодня поздно вечером на пересении улиц 7 апреля и Огонбаева собралось около 300 молодых парней, которые захотели разобраться с иностранцами", – пишет 24kg Telegram.

Известно, что разъяренные люди несколько раз попытались прорвать кордон, но их сдержали. Стражи порядка уже арестовали около 10 человек.

Между тем, по факту избиения иностранцами местных жителей в Бишкеке возбудили уголовное дело по п. 1 ч. 2 ст. 280 УК КР "Хулиганство", заявили в следственной службе УВД Свердловского района.


В настоящий момент задержаны три иностранных гражданина и водворены в ИВС ГУВД Бишкека.

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