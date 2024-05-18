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Хронологию ночных беспорядков в Бишкеке раскрыло МВД Кыргызстана

беспорядки, Бишкек, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2024 17:26 Фото: скриншот видео
В ночь на 18 мая в столице Кыргызстана, Бишкеке произошла массовая потасовка с участием иностранцев. Милиция страны раскрыла подробности, сообщает Zakon.kz.

Видео с кыргызского языка перевело и восстановило ход событий местное информагентство Kabar

Согласно информации МВД, все началось с того, что в ночь на 13 мая 2024 года примерно в 02:00 возле пиццерии в микрорайоне Восток-5 группа неизвестных лиц азиатской внешности встретили группу иностранных студентов, где начали приставать: спросили сигареты и придираться, почему они здесь позволяют себе курить. Один из них стал распускать руки, после чего иностранные граждане стали убегать и добрались до места своего проживания в хостеле по улице А.Огонбаева.

Группа неизвестных лиц, преследуя иностранных граждан, зашли за ними в хостел, применили силу в отношении проживающих там иностранных граждан, открыто завладели денежными средствами и вещами.

"Далее четверо неизвестных лиц бесчинствуя стали заходит в разные комнаты, выбивать двери. И когда зашли в комнаты, где проживают девушки, на шум и крики вышли проживающие в хостеле иностранные граждане, которые собрались и дали отпор пришедшим. Между ними завязалась драка, которое имело место во дворе хостела и в ходе драки трое из пришедших убежали, оставив одного из своих".

Проживающие в хостеле иностранные граждане вызвали скорую помощь, где по приезду отправили на машине скорой помощи в больницу одного из напавших, который остался и получил телесные повреждения.

По приезду в больницу, он назвался другим именем, по обстоятельствам происшествия пояснения не давал, заявлением по факту получения телесных повреждений не обращался, получив необходимую медицинскую помощь, скрылся в неизвестном направлении.

Хронология событий, все обстоятельства произошедшего, как группа неизвестных лиц преследовали группу иностранных граждан, как зашли в хостел, и драка с участием обоих сторон зафиксирована на видеокамеры наружного наблюдения.

По факту драки, имевшее место в хостеле в УВД Свердловского района возбуждено уголовное дело по статье 280 "Хулиганство с группой лиц по предварительному сговору" уголовного кодекса КР.

По уголовному делу по факту хулиганства задержаны и водворены в изолятор временного содержания четверо иностранных граждан: А.М., 2000 года рождения, А.М., 1993 года рождения, А.А., 2002 года рождения, и С.Х., 2003 года рождения

По факту открытого завладения имуществом с заявлением обратились:

  • Е.А., 2004-года рождения, получил телесные повреждения,
  • Х.А., 2003 года рождения, у него забрали 1250 долларов США и телефон IPhone 15 ProMax,
  • А.М., 2003 года рождения, у него забрали 1550 долларов США и барсетку.

В ходе следствия установлены двое лиц из четырех нападавших на иностранных граждан в хостеле.

  • Мукаев Нурсултан Жолдошбекович, 2006 года рождения, уроженец Кеминского района,
  • Шерматов Тилек Сардарбекович 2005 года рождения, уроженец Кеминского района.
"В настоящее время милиция проводит работу по установлению местонахождение вышеуказанных двух лиц и личности других".

Почему начались беспорядки

Видео с дракой опубликовали на странице "Ньюс Кейджи" в Instagram 17 мая.

"Видео обнародовано без объяснения истинных обстоятельств произошедшего, что вызвало общественный резонанс и массовое недовольство молодежи и привело к локальному волнению", – сообщило МВД Кыргызстана.

17 мая молодые люди, недовольные произошедшими событиями, стали собираться на пересечении улиц Курманжан Датка и проспекта Чуй, и примерно к 22:00 количество собравшихся доросло от 500 до 700 человек.

Собравшиеся требовали соразмерной реакции со стороны правоохранительных органов в отношении виновных лиц по факту драки На месте проведены разъяснительные работы и по истечении времени собравшиеся разошлись.

"Ночью, воспользовавшись ситуацией, третьи лица для дестабилизации обстановки стали распространять ложную информацию по группам мессенджеров о том, что имеются жертвы, озвучивались число погибших со стороны граждан Кыргызстана".

Информация о имеющейся жертвах не соответствует действительности, заявляет МВД КР. Ведомство призывает граждан, жителей города Бишкек и гостей столицы не верить ложным информациям, не вестись на провокации, и напомнили, что за распространение ложной информации грозит ответственность.

В ночь на 18 мая милиция Бишкека по тревоге подняла весь личный состав в связи с тем, что около 300 молодых парней решили отомстить иностранцами после массовой драки. Милиция выставила кордоны и пыталась сдержать толпу. Вероятнее всего, иностранцы, гражданство которых официальные лица Кыргызстана не раскрыли, – пакистанцы. Позже беспорядки прокомментировал премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

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