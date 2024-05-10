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Брачующихся динозавров сняли на видео в Бишкеке

В Бишкеке прошла свадьба в костюмах динозавров, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2024 09:14 Фото: кадр видео/Владимир Цай
В необычных костюмах решила вступить в брак пара в Бишкеке, сообщает Zakon.kz.

Видео опубликовал кыргызский журналист Владимир Цай. На кадрах, снятых, судя по всему, во Дворце бракосочетания, по лестнице спускается пара в ростовых костюмах динозавров. У одного надет галстук, у второго – фата, а в руке свадебный букет. Позади идут еще два динозавра, вероятно, свидетели.

В соцсетях в комментариях этот необычный подход оценили положительно, пожелав побывать на таком бракосочетании.


В апреле 2024 года в Гане влиятельный 63-летний священник женился на 12-летней девочке, что вызвало сильное возмущение. 

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