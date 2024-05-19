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Китайские социальные сети удаляют посты с демонстрацией богатства

девушка, дорогое авто, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2024 14:31 Фото: freepik
Китайские социальные сети начали новые меры в отношении пользовательского контента, нацеливаясь на посты, демонстрирующие личное богатство и финансовую расточительность, сообщает Zakon.kz.

В заявлении, опубликованном в сети в среду, Weibo сообщила, что в этом месяце провела специальную работу по управлению "нежелательным ценностно-ориентированным контентом", включая контент, "демонстрирующий богатство и поклоняющийся деньгам". Их слова с китайского перевела газета Guardian.

В заявлении говорится, что целью кампании были посты, демонстрирующие роскошные автомобили и дорогую недвижимость. Сообщения, которые рассматривались как хвастовство богатством и свободой, которую дает богатство, также были удалены.

Другие компании социальных сетей, в том числе Tencent, Douyin и Xiaohongshu, опубликовали аналогичные заявления.

Такие интернет-репрессии являются частью китайской кампании по созданию "цивилизованной, здоровой и гармоничной социально-экологической среды", говорится в заявлении Weibo. Вместо этого там призвали пользователей создавать или делиться высококачественным, правдивым и позитивным ценностно-ориентированным контентом на платформе, чтобы еще больше создать "хорошую атмосферу сообщества, способствующую восходящей мобильности и добру".

Douyin сообщила, что с 1 по 7 мая было удалено 4701 сообщение и 11 учетных записей. Xiaohongshu заявила, что за последние две недели удалила 4273 "незаконных" поста и закрыла 383 аккаунта, а Weibo заявила, что удалила более 1100 единиц контента, согласно китайскому СМИ The Cover.

Тем временем в Казахстане рассматривают возможность популярной китайской соцсети TikTok.

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