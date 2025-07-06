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Мир

Мелания Трамп подверглась критике за пост в социальных сетях

Мелания Трамп, первая леди США, жена Дональда Трампа, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2025 02:20 Фото: flickr/White House
Пользователи социальных сетей выразили свое разочарование и досаду по поводу публикации первой леди США – Мелании Трамп, за которую ее попросили ее извиниться, сообщает Zakon.kz.

По информации NDTV, первая леди США Мелания Трамп подверглась критике за свой пост о разрушительном наводнении в Техасе, в результате которого погибли по меньшей мере 67 человек, в том числе 21 ребенок. Поисково-спасательная операция по спасению девочек, пропавших из летнего лагеря, продолжается уже третий день.

"Я всем сердцем сочувствую родителям в Техасе в это трудное время. Я держу вас в своих мыслях и посылаю молитвы о силе, утешении и стойкости", – написала Мелания в посте на X 5 июля.

Многие пользователи раскритиковали пост Мелании. Дело в том, что администрация Трампа ранее сократила финансирование реагирования на стихийные бедствия и прогнозирования, что могло способствовать трагедии. Пять бывших директоров Национальной метеорологической службы предупреждали, что такие сокращения приведут к смертельным случаям.

Хоакин Кастро, конгрессмен-демократ из Техаса, сказал CNN, что сокращение персонала в метеорологической службе может быть опасным.

Пользователи соцсетей выразили свое разочарование и досаду по поводу ответа Мелании, некоторые из них попросили ее извиниться за роль администрации в трагедии.

Ранее Трамп подписал "большой прекрасный" законопроект о налогах.

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Аксинья Титова
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