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Жесткая посадка вертолета с президентом Ирана: стали известны подробности

инцидент в Иране, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2024 18:30 Фото: pixabay
Иностранные СМИ пишут, что некоторые люди из окружения президента Ирана Ибрахима Раиси связались с командным центром, что вселяет надежду, что в результате аварии обошлось без жертв, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Tasnim News Agency, в колонне президента было три вертолета. Два вертолета, на борту которых находились министры и чиновники, благополучно приземлились.

"На борту вертолета, где находился президент, также находились министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахян и руководитель пятничной молитвы в Тебризе аятолла Мохаммад Али Аль-э-Хашем. Спасательные команды Общества Красного Полумесяца Ирана, военные силы и полиция были направлены в этот район для поиска вертолета", – говорится в сообщении.

Местные жители говорят, что ситуация неясна из-за тумана в этом районе.

Ранее сообщалось, что 19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку.

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