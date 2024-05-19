Жесткая посадка вертолета с президентом Ирана: стали известны подробности
Фото: pixabay
Иностранные СМИ пишут, что некоторые люди из окружения президента Ирана Ибрахима Раиси связались с командным центром, что вселяет надежду, что в результате аварии обошлось без жертв, сообщает Zakon.kz.
По информации издания Tasnim News Agency, в колонне президента было три вертолета. Два вертолета, на борту которых находились министры и чиновники, благополучно приземлились.
"На борту вертолета, где находился президент, также находились министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахян и руководитель пятничной молитвы в Тебризе аятолла Мохаммад Али Аль-э-Хашем. Спасательные команды Общества Красного Полумесяца Ирана, военные силы и полиция были направлены в этот район для поиска вертолета", – говорится в сообщении.
Местные жители говорят, что ситуация неясна из-за тумана в этом районе.
Ранее сообщалось, что 19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку.
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