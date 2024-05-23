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Стали известны детали расследования крушения вертолета президента Ирана

погибший президент Ирана, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2024 01:35 Фото: X(Twitter)/@Hamide_ys
Следователи выявили, что корпус вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси произошло только после столкновения с горой, сообщает Zakon.kz.

По информации центра общественных связей Генерального штаба вооруженных сил исламской республики, 

"Можно с уверенностью констатировать, что разбившийся вертолет загорелся после столкновения с возвышенностью", - цитирует телеканал IRIB Генштаб ВС.

Кроме того, стало известно, что корпус разбившегося вертолета не имеет никаких следов воздействия пуль.

Как уточняется, пилот разбившегося воздушного судна после аварии "смог связаться с пилотами двух других вертолетов", которые перевозили остальных членов президентской делегации. В Генштабе добавили, что поиски вертолета Раиси "растянулись на всю ночь из-за тумана, холода и сложности рельефа". В итоге место крушения нашел именно "иранский беспилотник в 05:00 (02:30 по времени Астаны) в понедельник".

19 мая 2024 года вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку во время возвращения из города Парсабада, где иранские официальные лица вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым принимали участие в торжественном открытии плотины Гыз-Каласы на реке Аракс.

Спасательные отряды начали поиски вертолета примерно через час после того, как стало известно о происшествии. Из-за отсутствия дорог в местности, покрытой лесами, а также неблагоприятных погодных условий, в том числе сильного тумана, поисково-спасательная операция затянулась.

Вертолет Ибрахима Раиси нашли 20 мая рядом с деревней Тавиль в 30 км от границы с Азербайджаном. Он сгорел в результате падения. Чуть позже местные СМИ сообщили о гибели всех находившихся на борту.

Выборы президента Ирана намечены на 28 июня.

23 мая проститься с президентом Ирана пришли три миллиона человек. От Казахстана участие в церемонии прощания, по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева, принял спикер Мажилиса Ерлан Кошанов.

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