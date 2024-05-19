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Родителям прогульщиков полиция Великобритании угрожает тюрьмой

Как в Великобритании борются с прогульщиками школы, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 01:49 Фото: pixabay
Полиция Великобритании стала посещать квартиры родителей злостных прогульщиков школьных занятий и угрожать им тюремным сроком, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, критики данной меры считают, что причиной регулярного пропуска занятий могут быть тяжелые заболевания, в том числе ментальные. Отмечается, что дети с высокой тревожностью могут быть травмированы угрозами о том, что их родители могут попасть в тюрьму из-за того, что те не являются в школу.

Между тем, детские психологи заявили, что школьники нередко прячутся от полицейских и социальных работников, когда те справляются у их семей о причинах их отсутствия на занятиях. На этом фоне они предлагают правительству смягчить политику по борьбе с прогулами и не стремиться к 100%-й посещаемости. Эксперты отметили, что родители школьников, пропускающих занятия, чаще всего и так прикладывают достаточные усилия, чтобы исправить проблему.

По информации издания, в 2022-2023-м учебном году число регулярно пропускающих занятия школьников достигло рекордной отметки в 150 тыс.

Ранее сообщалось, что школьница из Актобе разработала приложение для защиты от терактов.

Елена Беляева
Великобритания 2024 год
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