Родителям прогульщиков полиция Великобритании угрожает тюрьмой

Полиция Великобритании стала посещать квартиры родителей злостных прогульщиков школьных занятий и угрожать им тюремным сроком, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, критики данной меры считают, что причиной регулярного пропуска занятий могут быть тяжелые заболевания, в том числе ментальные. Отмечается, что дети с высокой тревожностью могут быть травмированы угрозами о том, что их родители могут попасть в тюрьму из-за того, что те не являются в школу.

Между тем, детские психологи заявили, что школьники нередко прячутся от полицейских и социальных работников, когда те справляются у их семей о причинах их отсутствия на занятиях. На этом фоне они предлагают правительству смягчить политику по борьбе с прогулами и не стремиться к 100%-й посещаемости. Эксперты отметили, что родители школьников, пропускающих занятия, чаще всего и так прикладывают достаточные усилия, чтобы исправить проблему.

По информации издания, в 2022-2023-м учебном году число регулярно пропускающих занятия школьников достигло рекордной отметки в 150 тыс.

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