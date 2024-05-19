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Школьница из Актобе разработала приложение для защиты от терактов

Телефон, мобильный, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2024 21:07 Фото: unsplash
Десятиклассница из Актобе изобрела приложение, которое уведомляет компетентные органы об угрозе школьникам, сообщает Zakon.kz.

По данным акимата Актюбинской области, учащаяся 10 класса школы № 64 имени У. Кулымбетова Тумар Смагул, изучая возможности искусственного интеллекта, провела ряд исследований и разработала приложение NazarAI, которое оповещает компетентные органы о возможной угрозе школьникам.

"Приложение "NazarAІ" с помощью искусственного интеллекта обрабатывает материалы видеокамеры в режиме реального времени, распознавая человека, моделируя его поведение и отсылая экстренное сообщение об опасных ситуациях. Приложение имеет несколько функций, одна из которых – распознавать лицо учащегося, зашедшего в школу, и автоматически отправлять сообщение его родителям о том, во сколько ребенок зашел в учебное учреждение. В сообщении указывается имя школьника и время его прибытия и отсылается фото", – дополнили в ведомстве.

Еще одна функция приложения – обнаружение угрозы. Если пострадавший поднимает обе руки в момент опасности, искусственный интеллект создает на видео компьютерную модель поведения человека.

"Произведя расчеты с использованием градусов угла поднятой руки, ИИ определяет, находится ли человек в опасности. После обнаружения угрозы приложение идентифицирует изображение человека и отправляет информацию в открытый Telegram-канал. В этом Telegram-канале зарегистрирован специальный отдел органов внутренних дел", – рассказали в акимате.

Сообщается, что школьница продолжит работу над своим приложением вместе с научным руководителем Ерболом Медеуовым и еще раз исследует его возможности.

27 января 2024 года стало известно, что 16-летний школьник из Кызылординской области заставил искусственный интеллект заговорить на казахском языке. Свою разработку подросток назвал QazaqGPT.

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