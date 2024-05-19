Школьница из Актобе разработала приложение для защиты от терактов

Десятиклассница из Актобе изобрела приложение, которое уведомляет компетентные органы об угрозе школьникам, сообщает Zakon.kz.

По данным акимата Актюбинской области, учащаяся 10 класса школы № 64 имени У. Кулымбетова Тумар Смагул, изучая возможности искусственного интеллекта, провела ряд исследований и разработала приложение NazarAI, которое оповещает компетентные органы о возможной угрозе школьникам.

"Приложение "NazarAІ" с помощью искусственного интеллекта обрабатывает материалы видеокамеры в режиме реального времени, распознавая человека, моделируя его поведение и отсылая экстренное сообщение об опасных ситуациях. Приложение имеет несколько функций, одна из которых – распознавать лицо учащегося, зашедшего в школу, и автоматически отправлять сообщение его родителям о том, во сколько ребенок зашел в учебное учреждение. В сообщении указывается имя школьника и время его прибытия и отсылается фото", – дополнили в ведомстве.

Еще одна функция приложения – обнаружение угрозы. Если пострадавший поднимает обе руки в момент опасности, искусственный интеллект создает на видео компьютерную модель поведения человека.

"Произведя расчеты с использованием градусов угла поднятой руки, ИИ определяет, находится ли человек в опасности. После обнаружения угрозы приложение идентифицирует изображение человека и отправляет информацию в открытый Telegram-канал. В этом Telegram-канале зарегистрирован специальный отдел органов внутренних дел", – рассказали в акимате.

Сообщается, что школьница продолжит работу над своим приложением вместе с научным руководителем Ерболом Медеуовым и еще раз исследует его возможности.

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