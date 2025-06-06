В Швеции родители попали в тюрьму из-за запущенного кариеса у детей

В Швеции суд города Бурос приговорил супругов к восьми месяцам тюремного заключения за ненадлежащий уход за детьми – поводом для разбирательства стало крайне запущенное состояние зубов у троих несовершеннолетних, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет портал Aftonbladet.

Инцидент начался после визита детей к стоматологу: у двух мальчиков и девочки обнаружили тяжелый кариес, а некоторые зубы были настолько разрушены, что потребовалось их удаление. Врач, обеспокоенный увиденным, сообщил о ситуации в полицию.

Следствие установило, что родители систематически пренебрегали гигиеной полости рта у детей. Хотя сами они вину отрицали, суд признал их виновными в серьезной халатности и приговорил к лишению свободы.

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