В Швеции родители попали в тюрьму из-за запущенного кариеса у детей
Фото: pixabay
В Швеции суд города Бурос приговорил супругов к восьми месяцам тюремного заключения за ненадлежащий уход за детьми – поводом для разбирательства стало крайне запущенное состояние зубов у троих несовершеннолетних, сообщает Zakon.kz.
Об этом пишет портал Aftonbladet.
Инцидент начался после визита детей к стоматологу: у двух мальчиков и девочки обнаружили тяжелый кариес, а некоторые зубы были настолько разрушены, что потребовалось их удаление. Врач, обеспокоенный увиденным, сообщил о ситуации в полицию.
Следствие установило, что родители систематически пренебрегали гигиеной полости рта у детей. Хотя сами они вину отрицали, суд признал их виновными в серьезной халатности и приговорил к лишению свободы.
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