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Мир

В Швеции родители попали в тюрьму из-за запущенного кариеса у детей

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2025 01:15 Фото: pixabay
В Швеции суд города Бурос приговорил супругов к восьми месяцам тюремного заключения за ненадлежащий уход за детьми – поводом для разбирательства стало крайне запущенное состояние зубов у троих несовершеннолетних, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет портал Aftonbladet.

Инцидент начался после визита детей к стоматологу: у двух мальчиков и девочки обнаружили тяжелый кариес, а некоторые зубы были настолько разрушены, что потребовалось их удаление. Врач, обеспокоенный увиденным, сообщил о ситуации в полицию.

Следствие установило, что родители систематически пренебрегали гигиеной полости рта у детей. Хотя сами они вину отрицали, суд признал их виновными в серьезной халатности и приговорил к лишению свободы.

А ранее в Казахстане мать оштрафовали за пьянство сына-подростка. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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