Эко-активисты парализовали работу аэропорта Мюнхена на два часа

Восемь протестующих против изменения климата были арестованы после закрытия аэропорта Мюнхена и отмены около 60 рейсов, пишет Sky News.

Группа климатического протеста "Последнее поколение" взяла на себя ответственность за видеоролики, на которых ее участники ходят по асфальту в оранжевых жилетах.

#Germany. The police arrested eight #climate #activists who breached the grounds of #Munich #airport, briefly causing the airport to close and leading to around 60 flight cancellations during a busy holiday weekend. pic.twitter.com/BJkin8bb2M