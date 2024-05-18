Эко-активисты парализовали работу аэропорта Мюнхена на два часа

Аэропорт Мюнхена (Германия) был вынужден закрыться на два часа после того, как протестующие против изменения климата приклеились к взлетно-посадочной полосе.

Восемь протестующих против изменения климата были арестованы после закрытия аэропорта Мюнхена и отмены около 60 рейсов, пишет Sky News.

Группа климатического протеста "Последнее поколение" взяла на себя ответственность за видеоролики, на которых ее участники ходят по асфальту в оранжевых жилетах.

#Germany. The police arrested eight #climate #activists who breached the grounds of #Munich #airport, briefly causing the airport to close and leading to around 60 flight cancellations during a busy holiday weekend. pic.twitter.com/BJkin8bb2M — Donato Yaakov Secchi (@doyaksec) May 18, 2024

"Всего шесть человек сидят двумя группами в разных местах аэропорта Мюнхена. Абсурдно, что люди могут позволить себе перелеты больше, чем поездки на поезде. Ответственность за это лежит на правительстве: оно субсидирует авиарейсы, в то время как железные дороги разоряются из-за сокращения расходов", – подписали пост активисты.

Представитель аэропорта сообщил, что он был полностью закрыт для взлетов и посадок в течение почти двух часов.

Около 11 рейсов также были перенаправлены, около 60 отменены, задержки все еще возможны, добавил представитель. По данным аэропорта, сбой произошел в один из самых загруженных периодов путешествий, уступающий только пасхальным праздникам.

Эко-активисты Германии славятся своими частыми акциями против всего, что, по их мнению, загрязняет планету. Чаще всего страдают автобаны и аэропорты.

В марте из-за забастовки работников в аэропорту Франкфурта пришлось отменить рейсы авиакомпании Air Astana.