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Сунак объявил "день позора" в Британии

Объявил &quot;день позора&quot; в Британии, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 09:44 Фото: Instagram/rishisunakmp
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил 20 мая "днем позора для британского государства" в связи со скандалом с заражением тысяч пациентов ВИЧ и вирусом гепатита С, сообщает Zakon.kz.

Его слова опубликованы на правительственном сайте.

В Британии опубликовали доклад по итогам пятилетнего расследования заражений тысяч пациентов ВИЧ и гепатитом после переливания крови в 1970-х. Авторы исследования пишут, что власти скрывали масштаб катастрофы. В итоге с 1970-х по 1990-е гепатитом С или ВИЧ были инфицированы 30 тыс. человек, из них 3 тыс. умерли.

Как пишет The Guardian, большая часть пострадавших страдала от гемофилии или нарушения свертываемости крови, и им вводили препарат фактора свертывания крови VIII, дефект гена которого может приводить к развитию гемофилии. Препарат был произведен в США, где донорами часто становились люди из зоны высокого риска, в том числе наркоманы и заключенные. Донорская кровь не проверялась на ВИЧ до 1986 года и на гепатит С до 1991 года.

"Это день позора для британского государства", – заявил Сунак.

По его словам, власти на протяжении десятилетий демонстрировали "моральный провал".

Британский премьер принес публичные извинения от имени правительства пострадавшим семьям и сообщил, что 21 мая будет объявлен размер материальной компенсации.

Ранее полиция Британии стала посещать квартиры родителей злостных прогульщиков школьных занятий и угрожать им тюрьмой.

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