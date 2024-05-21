Сунак объявил "день позора" в Британии
Его слова опубликованы на правительственном
сайте.
В Британии опубликовали доклад по итогам
пятилетнего расследования заражений тысяч пациентов ВИЧ и гепатитом после
переливания крови в 1970-х. Авторы исследования пишут, что власти скрывали
масштаб катастрофы. В итоге с 1970-х по 1990-е гепатитом С или ВИЧ были
инфицированы 30 тыс. человек, из них 3 тыс. умерли.
Как пишет The Guardian, большая часть пострадавших
страдала от гемофилии или нарушения свертываемости крови, и им вводили препарат
фактора свертывания крови VIII, дефект гена которого может приводить к развитию
гемофилии. Препарат был произведен в США, где донорами часто становились люди из
зоны высокого риска, в том числе наркоманы и заключенные. Донорская кровь
не проверялась на ВИЧ до 1986 года и на гепатит С до 1991 года.
"Это день позора для британского государства", – заявил Сунак.
По его словам, власти на протяжении
десятилетий демонстрировали "моральный провал".
Британский премьер принес публичные извинения от имени правительства пострадавшим семьям и сообщил, что 21 мая будет объявлен размер материальной компенсации.
Ранее полиция Британии стала посещать квартиры родителей злостных прогульщиков школьных занятий и угрожать им тюрьмой.