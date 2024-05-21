Дженнифер Лопес рассказала о Бене Аффлеке на фоне слухов об их разводе
Фото: Instagram/bendos_everyda
Американская актриса и певица Дженнифер Лопес впервые публично высказалась о муже после слухов о разводе, сообщает Zakon.kz.
Какпишет E! Online со ссылкой на шоу "Джимми Киммел в прямом эфире".
Дженнифер Лопес вспомнила, что Барбара Стрейзанд была в восторге от помолвочного кольца певицы от Бена Аффлека в 2004 году. Тогда Стрейзанд сказала, что "это большой бриллиант", а Лопес согласилась и процитировала в эфире.
Она также рассказала о детях от Марка Энтони. Лопес призналась, что не будет брать близнецов на свои ближайшие гастроли, поскольку дома она ведет себя иначе, чем на сцене.
"Иногда я делаю откровенные вещи дома, но они об этом не знают", – пошутила Лопес, намекнула на отношения с Аффлеком.
Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес планирует выпустить свой новый альбом "This Is Me… Now". В предстоящей лонгплей войдут 13 песен, в том числе песня "Dear Ben Pt. II", посвященная мужу артистки Бену Аффлеку.
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