Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Дженнифер Лопес рассказала о Бене Аффлеке на фоне слухов об их разводе

Лопес высказалась о муже на фоне слухов об их разводе, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 00:36 Фото: Instagram/bendos_everyda
Американская актриса и певица Дженнифер Лопес впервые публично высказалась о муже после слухов о разводе, сообщает Zakon.kz.

Какпишет E! Online со ссылкой на шоу "Джимми Киммел в прямом эфире".

Дженнифер Лопес вспомнила, что Барбара Стрейзанд была в восторге от помолвочного кольца певицы от Бена Аффлека в 2004 году. Тогда Стрейзанд сказала, что "это большой бриллиант", а Лопес согласилась и процитировала в эфире.

Она также рассказала о детях от Марка Энтони. Лопес призналась, что не будет брать близнецов на свои ближайшие гастроли, поскольку дома она ведет себя иначе, чем на сцене.

"Иногда я делаю откровенные вещи дома, но они об этом не знают", – пошутила Лопес, намекнула на отношения с Аффлеком.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес планирует выпустить свой новый альбом "This Is Me… Now". В предстоящей лонгплей войдут 13 песен, в том числе песня "Dear Ben Pt. II", посвященная мужу артистки Бену Аффлеку.

Читайте также

библию Элвиса Пресли планируют продать на аукционе
Библию, очки, часы, кольца и гитару Элвиса Пресли планируют продать на аукционе
американский кот получил степень доктора литературы
Американскому коту присвоили почетную степень доктора литературы
в Тегеран прибыл самолет с телами погибших
В Тегеран привезли тела погибших при крушении вертолета президента Ирана
Елена Беляева
США 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Какие продукты не стоит есть пожилым людям
Какие продукты не стоит есть пожилым людям
Дожди прекратятся, но ударят заморозки – погода от &quot;Казгидромета&quot; на 21-23 мая
Дожди прекратятся, но ударят заморозки – погода от "Казгидромета" на 21-23 мая
ДГД Алматы, декларирование, мобильные переводы, налоги
Проверка мобильных переводов и декларирование: специальное заявление ДГД Алматы
Поколение Z, зумеры, работа, рынок труда, молодежь
Поколение Z выходит на рынок труда: какой мир они построят
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: