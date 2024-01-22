Усыновление ребенка в Казахстане: чем отличается процедура для иностранцев
В ведомстве напомнили, что в Казахстане процедура усыновления детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей делится на два вида:
- Усыновление казахстанскими гражданами.
- Усыновление иностранными гражданами.
Передача детей на усыновление регламентируется Кодексом Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года "О браке (супружестве) и семье", а также другими нормативными правовыми актами, разработанными в его реализацию.
Процедура усыновления детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей казахстанскими гражданами
Каждый гражданин Республики Казахстан, желающий усыновить ребенка-сироту, ребенка, оставшегося без попечения родителей, перед процедурой усыновления, проходит психологическую подготовку.
Психологическую подготовку можно пройти на бесплатной основе в организациях для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, или в аккредитованных агентствах по усыновлению, список которых размещен на сайте Комитета по охране прав детей Минпросвещения РК.
Усыновление детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи казахстанских граждан осуществляется путем подачи в орган опеки и попечительства по месту жительства письменного заявления о желании усыновить детей с приложением следующих документов:
1) письменного согласия близких родственников на усыновление ребенка;
2) справки о размере совокупного дохода;
3) справки о семейном положении;
4) справки о состоянии здоровья, а также справки об отсутствии сведений о состоянии на учете в наркологическом и психиатрическом диспансерах;
5) копии документа, подтверждающего право собственности на жилище или право пользования жилищем;
6) копия сертификата о прохождении психологической подготовки лиц, желающих принять на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
7) справки об отсутствии судимости.
После принятия документов, орган опеки и попечительства в течение 10 рабочих дней рассматривает документы на соответствие кандидатов требованиям законодательства, проверяет жилищно-бытовые условия кандидатов, по итогам выдает заключение о возможности или невозможности быть кандидатами в усыновители.
При признании казахстанских граждан кандидатами в усыновители им предоставляется доступ в Республиканский банк данных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.
Кандидаты в усыновители просматривают анкеты детей и формируют направление на личное знакомство с детьми по месту их нахождения. После знакомства с детьми, кандидаты проходят двух недельное общение с детьми, по итогам которого ими принимается окончательное решение об усыновлении и подаются документы в суд.
Решение об усыновлении ребенка принимается судом и вступает в законную силу по истечению месячного срока обжалования.
Процедура усыновления детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей иностранными гражданами
Усыновление казахстанских детей иностранными гражданами проводится только через аккредитованные агентства по усыновлению.
На сегодняшний день в Республике Казахстан аккредитовано пять иностранных агентств по усыновлению, с перечнем которых можно ознакомиться на сайте Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК. Первые агентства по усыновлению начали свою деятельность на территории РК в 2013 году.
Для начала процедуры международного усыновления иностранным гражданам необходимо обратиться в одно из данных агентств. На основании ходатайства агентства по усыновлению иностранцам необходимо встать на учет лиц, желающих усыновить детей, граждан Казахстана, в загранучреждении Республики Казахстан.
Далее агентство оказывает иностранцам содействие в подготовке необходимых документов:
1) письменного заявления о желании усыновить ребенка;
2) справки о доходах;
3) справки о семейном положении;
4) копии паспортов;
5) справки о состоянии здоровья, в том числе психического, об отсутствии наркотической (токсической), алкогольной зависимости;
6) справки об отсутствии судимости;
7) письменного согласия близких родственников на усыновление ребенка;
8) не менее трех рекомендательных писем друзей или соседей;
9) документа, подтверждающего наличие жилья;
10) справки о личных нравственных качествах потенциальных родителей, выдаваемой специально уполномоченными иностранными государственными органами и организациями по усыновлению;
11) документа, выданного компетентным органом принимающего государства, подтверждающего право на усыновление ребенка;
12) разрешения на въезд усыновленного ребенка из Республики Казахстан в принимающее государство;
13) обязательств о:
- регистрации усыновленного ребенка в Министерстве иностранных дел РК;
- сохранении гражданства Республики Казахстан за усыновленным ребенком, его нахождении на учете в загранучреждении Республики Казахстан до 18 лет и предоставлении отчетов об условиях жизни и здоровья усыновленного ребенка;
- назначении опекунов в случае непредвиденных обстоятельств.
После подготовки всех необходимых документов агентство направляет документы граждан в Комитет по охране прав детей Республики Казахстан для рассмотрения.
Комитет по охране прав детей рассматривает документы на соответствие кандидатов требованиям законодательства, по итогам подбирает кандидатуру ребенка в соответствии с заявлением кандидатов в усыновители.
На сегодняшний день на усыновление иностранным гражданам передаются дети, от усыновления которых неоднократно отказались казахстанские граждане.
Процедура усыновления может состояться лишь в случае наличия согласия самих кандидатов в усыновители и уполномоченного органа страны их гражданства.
При наличии согласия граждане приезжают в Казахстан и общаются с ребенком в течение четырех недель. По истечении данного срока в случае согласия на продолжение усыновления граждане обращаются в суд с соответствующим заявлением.
Окончательное решение в деле усыновления принимается судом.
В Минпросвещения отметили, что вышеуказанные порядки усыновления детей были введены в декабре 2011 года с принятием нового Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье".
Также кодексом был урегулирован порядок предоставления постусыновительных отчетов, направляемых в Комитет по охране прав детей и Министерство иностранных дел через иностранные агентства. В случае непредставления отчета, агентство лишается аккредитации. При прекращении его деятельности данное обязательство возлагается на уполномоченный орган в области защиты прав детей иностранного государства.
"До 2013 года контроль за усыновленными иностранцами детьми возлагался только лишь на Министерство иностранных дел. С 2013 года по настоящее время иностранными гражданами усыновлено 158 казахстанских детей, на которых ежегодно предоставляются отчеты".Пресс-служба Минпросвещения РК
Министерством просвещения ведется работа по заключению межведомственных соглашений между Республикой Казахстан и страной проживания усыновленных казахстанских детей в части обеспечения контроля за усыновленными детьми, предоставления отчетов, цифровизации данной деятельности. Цель – усиление мер контроля за казахстанскими детьми.
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