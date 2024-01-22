Усыновление ребенка в Казахстане: чем отличается процедура для иностранцев

В Министерстве просвещения Казахстана корреспонденту Zakon.kz предоставили подробную информацию про процедуры усыновления ребенка в нашей стране.

В ведомстве напомнили, что в Казахстане процедура усыновления детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей делится на два вида:

Усыновление казахстанскими гражданами. Усыновление иностранными гражданами.

Передача детей на усыновление регламентируется Кодексом Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года "О браке (супружестве) и семье", а также другими нормативными правовыми актами, разработанными в его реализацию.

Процедура усыновления детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей казахстанскими гражданами

Каждый гражданин Республики Казахстан, желающий усыновить ребенка-сироту, ребенка, оставшегося без попечения родителей, перед процедурой усыновления, проходит психологическую подготовку.

Психологическую подготовку можно пройти на бесплатной основе в организациях для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, или в аккредитованных агентствах по усыновлению, список которых размещен на сайте Комитета по охране прав детей Минпросвещения РК.

Усыновление детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи казахстанских граждан осуществляется путем подачи в орган опеки и попечительства по месту жительства письменного заявления о желании усыновить детей с приложением следующих документов:

1) письменного согласия близких родственников на усыновление ребенка;

2) справки о размере совокупного дохода;

3) справки о семейном положении;

4) справки о состоянии здоровья, а также справки об отсутствии сведений о состоянии на учете в наркологическом и психиатрическом диспансерах;

5) копии документа, подтверждающего право собственности на жилище или право пользования жилищем;

6) копия сертификата о прохождении психологической подготовки лиц, желающих принять на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

7) справки об отсутствии судимости.

После принятия документов, орган опеки и попечительства в течение 10 рабочих дней рассматривает документы на соответствие кандидатов требованиям законодательства, проверяет жилищно-бытовые условия кандидатов, по итогам выдает заключение о возможности или невозможности быть кандидатами в усыновители.

При признании казахстанских граждан кандидатами в усыновители им предоставляется доступ в Республиканский банк данных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.

Кандидаты в усыновители просматривают анкеты детей и формируют направление на личное знакомство с детьми по месту их нахождения. После знакомства с детьми, кандидаты проходят двух недельное общение с детьми, по итогам которого ими принимается окончательное решение об усыновлении и подаются документы в суд.

Решение об усыновлении ребенка принимается судом и вступает в законную силу по истечению месячного срока обжалования.

Процедура усыновления детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей иностранными гражданами

Усыновление казахстанских детей иностранными гражданами проводится только через аккредитованные агентства по усыновлению.

На сегодняшний день в Республике Казахстан аккредитовано пять иностранных агентств по усыновлению, с перечнем которых можно ознакомиться на сайте Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК. Первые агентства по усыновлению начали свою деятельность на территории РК в 2013 году.

Для начала процедуры международного усыновления иностранным гражданам необходимо обратиться в одно из данных агентств. На основании ходатайства агентства по усыновлению иностранцам необходимо встать на учет лиц, желающих усыновить детей, граждан Казахстана, в загранучреждении Республики Казахстан.

Далее агентство оказывает иностранцам содействие в подготовке необходимых документов:

1) письменного заявления о желании усыновить ребенка;

2) справки о доходах;

3) справки о семейном положении;

4) копии паспортов;

5) справки о состоянии здоровья, в том числе психического, об отсутствии наркотической (токсической), алкогольной зависимости;

6) справки об отсутствии судимости;

7) письменного согласия близких родственников на усыновление ребенка;

8) не менее трех рекомендательных писем друзей или соседей;

9) документа, подтверждающего наличие жилья;

10) справки о личных нравственных качествах потенциальных родителей, выдаваемой специально уполномоченными иностранными государственными органами и организациями по усыновлению;

11) документа, выданного компетентным органом принимающего государства, подтверждающего право на усыновление ребенка;

12) разрешения на въезд усыновленного ребенка из Республики Казахстан в принимающее государство;

13) обязательств о:

регистрации усыновленного ребенка в Министерстве иностранных дел РК;

сохранении гражданства Республики Казахстан за усыновленным ребенком, его нахождении на учете в загранучреждении Республики Казахстан до 18 лет и предоставлении отчетов об условиях жизни и здоровья усыновленного ребенка;

назначении опекунов в случае непредвиденных обстоятельств.

После подготовки всех необходимых документов агентство направляет документы граждан в Комитет по охране прав детей Республики Казахстан для рассмотрения.

Комитет по охране прав детей рассматривает документы на соответствие кандидатов требованиям законодательства, по итогам подбирает кандидатуру ребенка в соответствии с заявлением кандидатов в усыновители.

На сегодняшний день на усыновление иностранным гражданам передаются дети, от усыновления которых неоднократно отказались казахстанские граждане.

Процедура усыновления может состояться лишь в случае наличия согласия самих кандидатов в усыновители и уполномоченного органа страны их гражданства.

При наличии согласия граждане приезжают в Казахстан и общаются с ребенком в течение четырех недель. По истечении данного срока в случае согласия на продолжение усыновления граждане обращаются в суд с соответствующим заявлением.

Окончательное решение в деле усыновления принимается судом.

В Минпросвещения отметили, что вышеуказанные порядки усыновления детей были введены в декабре 2011 года с принятием нового Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье".

Также кодексом был урегулирован порядок предоставления постусыновительных отчетов, направляемых в Комитет по охране прав детей и Министерство иностранных дел через иностранные агентства. В случае непредставления отчета, агентство лишается аккредитации. При прекращении его деятельности данное обязательство возлагается на уполномоченный орган в области защиты прав детей иностранного государства.

"До 2013 года контроль за усыновленными иностранцами детьми возлагался только лишь на Министерство иностранных дел. С 2013 года по настоящее время иностранными гражданами усыновлено 158 казахстанских детей, на которых ежегодно предоставляются отчеты". Пресс-служба Минпросвещения РК

Министерством просвещения ведется работа по заключению межведомственных соглашений между Республикой Казахстан и страной проживания усыновленных казахстанских детей в части обеспечения контроля за усыновленными детьми, предоставления отчетов, цифровизации данной деятельности. Цель – усиление мер контроля за казахстанскими детьми.

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