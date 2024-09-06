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Китай запретил иностранцам усыновлять своих детей

Дети, ребенок, детский сад, дошкольный возраст, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 06:18 Фото: pixabay
Правительство Китая больше не разрешает усыновление детей иностранцами. Об этом 5 сентября заявил представитель правительства МИД КНР Мао Нина, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, ранее Китай приостановил международное усыновление во время пандемии коронавируса.

По словам официального представителя МИД КНР Мао Нина, единственным исключением станут кровные родственники, усыновляющие детей или пасынков.

Представитель правительства не пояснил, чем обусловлено это решение.

Ранее появилась информация, что разведывательная служба Южной Кореи заявила, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал казнить 20-30 чиновников из-за ущерба от разрушительных наводнений в июле.

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