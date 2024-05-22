Ирландия, Норвегия и Испания намерены признать Палестину как государство

Испания, Ирландия и Норвегия объявили о намерении признать палестинское государство, сообщает Zakon.kz.

По информации Politico, Испания и Ирландия намерены сделать скоординированные заявления.

Ожидается, что премьер-министр Испании Педро Санчес выступит с соответствующим заявлением в испанском парламенте. В Ирландии о признании палестинского государства объявят ирландский премьер Саймон Харрис, глава МИД страны Майкл Мартин и министр окружающей среды Имон Райан.

Норвегия признает Палестину в качестве государства, следует из официального сообщения правительства страны, опубликованного на официальном сайте. Решение вступит в силу 28 мая. В заявлении Осло подчеркивается, что в условиях военных действий, когда десятки тысяч людей убиты и ранены, необходимо решение, которое позволит израильтянам и палестинцам "бок о бок" жить в мире.

Издание отмечает, что пока неизвестно, присоединятся ли к признанию Палестины Бельгия, Словения и Мальта.

Более 140 стран, большинство из которых расположены в Африке, Южной Америке и Азии, уже признали Палестину независимым государством.

В Евросоюзе Палестину признают девять стран – Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия и Швеция.

Израиль уже отозвал послов из Норвегии и Ирландии.

В начале текущего года премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о своем принципиальном несогласии с идеей достижения мира в секторе Газа путем создания палестинского государства.

"Я не пойду на компромисс", – заявил он.

18 мая Испания отказала в разрешении пришвартовать корабль с оружием, направляющийся в Израиль.