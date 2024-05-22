Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Ирландия, Норвегия и Испания намерены признать Палестину как государство

Ирландия, Норвегия и Испания намерены признать Палестину как государство, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 12:23 Фото: pixabay
Испания, Ирландия и Норвегия объявили о намерении признать палестинское государство, сообщает Zakon.kz.

По информации Politico, Испания и Ирландия намерены сделать скоординированные заявления.

Ожидается, что премьер-министр Испании Педро Санчес выступит с соответствующим заявлением в испанском парламенте. В Ирландии о признании палестинского государства объявят ирландский премьер Саймон Харрис, глава МИД страны Майкл Мартин и министр окружающей среды Имон Райан.

Норвегия признает Палестину в качестве государства, следует из официального сообщения правительства страны, опубликованного на официальном сайте. Решение вступит в силу 28 мая. В заявлении Осло подчеркивается, что в условиях военных действий, когда десятки тысяч людей убиты и ранены, необходимо решение, которое позволит израильтянам и палестинцам "бок о бок" жить в мире.

Издание отмечает, что пока неизвестно, присоединятся ли к признанию Палестины Бельгия, Словения и Мальта.

Более 140 стран, большинство из которых расположены в Африке, Южной Америке и Азии, уже признали Палестину независимым государством.

В Евросоюзе Палестину признают девять стран – Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия и Швеция.

Израиль уже отозвал послов из Норвегии и Ирландии.

В начале текущего года премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о своем принципиальном несогласии с идеей достижения мира в секторе Газа путем создания палестинского государства.

"Я не пойду на компромисс", – заявил он.

18 мая Испания отказала в разрешении пришвартовать корабль с оружием, направляющийся в Израиль.

Читайте также

Во Вьетнаме выбрали нового президента
Во Вьетнаме выбрали президента
ЧП с авиарейсом Лондон – Сингапур
ЧП с авиарейсом Лондон – Сингапур: более 70 пассажиров пострадали из-за сильной турбулентности
Стали известны новые подробности крушения вертолета Раиси
Стали известны новые подробности крушения вертолета Раиси
Константин Вноровский
Ирландия Израиль Испания Норвегия Палестина Израиль и Палестина 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Какие продукты не стоит есть пожилым людям
Какие продукты не стоит есть пожилым людям
ДГД Алматы, декларирование, мобильные переводы, налоги
Проверка мобильных переводов и декларирование: специальное заявление ДГД Алматы
ЕНТ, центр тестирования, ученики, школьники, экзамены, компьютеры, выпускной класс, выпускники, тестирование, тесты
Единый экзамен по казахскому языку: какие будут последствия для не сдавших его учеников
Что известно о строительстве самого большого моста в Казахстане
Что известно о строительстве самого большого моста в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: