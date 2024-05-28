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Испания официально признала Палестину

Испания официально признала Палестину, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 16:42 Фото: exteriores.gob.es
Правительство Испании официально признало Палестину независимым государством, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес, пишет El Pais.

"Сегодня на заседании совета министров мы приняли решение о признании государства Палестина", – сказал министр, уточнив, что кабмин считает это единственным путем к установлению мира в ближневосточном регионе.

Он добавил, что признание Палестины является "единственным правильным путем к достижению мира на Ближнем Востоке".

Премьер-министр королевства Педро Санчес добавил, что Испания признает палестинское государство, включающее сектор Газа и Западный берег реки Иордан, которое находится под управлением Палестинской национальной администрации.

Ранее о решении признать государственность Палестины заявили власти Ирландии, Испании и Норвегии. В ответ глава израильского МИД заявил об отзыве послов из Дублина, Мадрида и Осло для консультаций. Одновременно главы дипмиссий Ирландии, Испании и Норвегии в Израиле были вызваны в МИД еврейского государства, где им был объявлен демарш.

24 мая Международный суд ООН потребовал от Израиля прекратить военную операцию в Рафахе.

20 мая прокурор МУС потребовал выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля и министра обороны страны Йоава Галанта. Прокурор обвинил их в причастности к истреблению жителей сектора Газа и причинению им тяжких страданий.

28 мая главы МИД стран ЕС впервые обсудили возможность введения санкций против Израиля.

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