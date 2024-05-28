Испания официально признала Палестину

Правительство Испании официально признало Палестину независимым государством, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес, пишет El Pais.

"Сегодня на заседании совета министров мы приняли решение о признании государства Палестина", – сказал министр, уточнив, что кабмин считает это единственным путем к установлению мира в ближневосточном регионе.

Он добавил, что признание Палестины является "единственным правильным путем к достижению мира на Ближнем Востоке".

Премьер-министр королевства Педро Санчес добавил, что Испания признает палестинское государство, включающее сектор Газа и Западный берег реки Иордан, которое находится под управлением Палестинской национальной администрации.

Ранее о решении признать государственность Палестины заявили власти Ирландии, Испании и Норвегии. В ответ глава израильского МИД заявил об отзыве послов из Дублина, Мадрида и Осло для консультаций. Одновременно главы дипмиссий Ирландии, Испании и Норвегии в Израиле были вызваны в МИД еврейского государства, где им был объявлен демарш.

24 мая Международный суд ООН потребовал от Израиля прекратить военную операцию в Рафахе.

20 мая прокурор МУС потребовал выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля и министра обороны страны Йоава Галанта. Прокурор обвинил их в причастности к истреблению жителей сектора Газа и причинению им тяжких страданий.

28 мая главы МИД стран ЕС впервые обсудили возможность введения санкций против Израиля.