Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Испания отказала в разрешении пришвартовать корабль с оружием, направляющийся в Израиль

флаг Испании, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2024 15:33 Фото: freepik
Испания отказала в разрешении кораблю, перевозящему оружие в Израиль, зайти в испанский порт, сообщает Zakon.kz.
"Мы делаем это впервые, потому что впервые обнаружили корабль с партией оружия в Израиль, который хочет зайти в испанский порт", — заявил журналистам министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Глава МИД оперировал решение тем, что страна не хочет иметь отношение к доставке оружия в ближневосточный регион.

"Это будет последовательная политика в отношении любого корабля, доставляющего оружие в Израиль и желающего зайти в испанские порты. Министерство иностранных дел будет систематически отклонять такие остановки по одной очевидной причине. Ближний Восток не нуждается в большем количестве оружия, ему нужно больше мира".

Испанский министр не предоставил подробностей о судне, но министр транспорта Оскар Пуэнте заявил, что именно судно Marianne Danica запросило разрешение на заход в юго-восточный порт Картахены 21 мая.

Газета El Pais сообщила, что судно под датским флагом перевозит 27 тонн взрывчатого материала из Мадраса в Индии в порт Хайфы в Израиле.

Испания была одним из самых критических голосов Европы по поводу наступления Израиля в Газе и работает над тем, чтобы сплотить другие европейские столицы вокруг идеи признания палестинского государства. Страна прекратила продажу оружия Израилю после того, как тот начал военное наступление на ХАМАС в секторе Газа.

По данным министерства здравоохранения сектора Газа, контролируемого ХАМАСом, в результате ответных военных действий Израиля погибло более 35 000 человек, в основном мирных жителей.

11 мая Израиль приказал провести новую эвакуацию в южном городе сектора Газа, в Рафахе, вынудив еще десятки тысяч людей переехать. Организация Объединенных Наций и другие агентства на протяжении нескольких недель предупреждали, что нападение Израиля на Рафах, который граничит с Египтом вблизи основных пунктов доставки гуманитарной помощи, нанесет ущерб гуманитарным операциям и вызовет катастрофический рост числа жертв среди гражданского населения.

Читайте также

эко-активисты
Эко-активисты парализовали работу аэропорта Мюнхена на два часа
Пакистан отреагировал на беспорядки в Бишкеке
Пакистан отреагировал на беспорядки в Бишкеке
тучи
Сильные дожди унесли жизни по меньшей мере 50 человек в Афганистане
Мухит Турсынали
Израиль Испания ХАМАС 2024 год Ближний Восток
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Переименование улиц в Алматы, возвращение прежнего часового пояса, дело на Багдата Мусина – итоги дня
Переименование улиц в Алматы, возвращение прежнего часового пояса, дело на Багдата Мусина – итоги дня
Какой язык выбрали 75% абитуриентов для сдачи основного ЕНТ
Какой язык выбрали 75% абитуриентов для сдачи основного ЕНТ
Вода из России продолжает прибывать в Казахстан – что творится на водохранилищах
Вода из России продолжает прибывать в Казахстан – что творится на водохранилищах
Драмой завершился матч Казахстана против Швеции на чемпионате мира по хоккею
Драмой завершился матч Казахстана против Швеции на чемпионате мира по хоккею
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: