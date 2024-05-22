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На Аляске умер фотограф, пытавшийся сфотографировать маленьких лосят

Несчастный случай, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 02:46 Фото: pixabay
На жителя Аляски напала лосиха, когда он пытался сфотографировать ее новорожденных детенышей, сообщает Zakon.kz.

По данным Associated Press, 70-летний Дейл Чорман жил в городе Хомер на полуострове Кенай. По словам представителя Департамента общественной безопасности Аляски Остина Макдэниэла, нападение произошло, когда фотограф вместе с другом искали лосиху.

Животное выбежало из кустов, где находились два лосенка, и ударило Чормана копытом. Его друг вызвал врачей, которые по прибытии констатировали смерть мужчины.

Семья погибшего попросила не искать лосиху, поскольку она защищала своих беспомощных детей. По мнению родных, их опытный член семьи вполне мог предвидеть такой исход событий.

Несчастный случай, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 02:46

Фотограф Дейл Чорман, фото: X/New York Post

Днями ранее парень из Башкирии во время пробежки встретил медведицу с медвежатами.

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