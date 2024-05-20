19 мая в Учалинском районе Башкирии парень во время пробежки встретил медведицу с медвежатами, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на испуг, парень не растерялся. Он рассказал, что вспомнил старый совет. Оказывается, чтобы отпугнуть медведей, надо громко кричать и вставать на цыпочки.

"Сердце ушло в пятки, когда увидел медведей. В наших краях их не часто встретишь", – поделился молодой человек на башкирском языке.

Все происходящее молодой человек записал на видео.

18 мая в Хабаровском крае сбежавшая мартышка нападала на жителей местного поселка. От ее укусов пострадали пять человек, включая беременную женщину.