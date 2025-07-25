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Мир

Туристке удалось выжить после встречи с медведем на Аляске

медведь напал на туристку на Аляске, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2025 01:54 Фото: pixabay
На популярном маршруте Basher Trail во время похода в горах Чугач на Аляске на туристку напал бурый медведь, сообщает Zakon.kz.

По данным ABC News, от начала тропы женщина успела пройти 3,2 км. После нападения она сама сумела вызвать спасателей, сообщив, что не может идти из-за полученных травм. В течение часа пострадавшая оставалась на связи с операторами, пока ее пытались найти с помощью дронов.

Отмечается, что туристку эвакуировали на вертолете в больницу, ее состояние стабильное.

Как уточняется, указать, куда именно скрылся медведь после атаки, она не смогла.

Департамент рыболовства и охоты Аляски перекрыл район происшествия и начал поиски животного. Власти призвали людей избегать троп в этом районе и напомнили о необходимости брать с собой спрей от медведей.

Ранее туристов предупредили об опасных бактериях на побережье Турции.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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