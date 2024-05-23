Депутат из Румынии укусил за нос своего оппонента
Фото: Facebook/Dan Vîlceanu
21 мая депутат Дан Вылчану и его коллега по депутатскому корпусу Флорин Роман подрались в зале законодательного собрания, сообщает Zakon.kz.
Судя по видео, между депутатами возник конфликт, в ходе которого Вылчану напал на оппонента. Позже из СМИ выяснилось, что он укусил его за нос и ударил коленом в область головы. Пострадавший сразу обратился за медицинской справкой в Институт судебной медицины и в ближайшее время намерен подать в суд на Вылчану.
Румынский парламент также принял несколько решений по данному инциденту. Так, Дану Вылчану сократят оклад на 50% на ближайшие шесть месяцев. Кроме того, его выступления на пленарных заседаниях будут ограничены до 10 секунд.
Фото: X/Libertatea
Депутаты парламента Грузии также подрались на заседании 14 мая, где должны были рассмотреть законопроект об иноагентах.
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