Депутат из Румынии укусил за нос своего оппонента

21 мая депутат Дан Вылчану и его коллега по депутатскому корпусу Флорин Роман подрались в зале законодательного собрания, сообщает Zakon.kz.

Судя по видео, между депутатами возник конфликт, в ходе которого Вылчану напал на оппонента. Позже из СМИ выяснилось, что он укусил его за нос и ударил коленом в область головы. Пострадавший сразу обратился за медицинской справкой в Институт судебной медицины и в ближайшее время намерен подать в суд на Вылчану.

Румынский парламент также принял несколько решений по данному инциденту. Так, Дану Вылчану сократят оклад на 50% на ближайшие шесть месяцев. Кроме того, его выступления на пленарных заседаниях будут ограничены до 10 секунд.

Фото: X/Libertatea

Депутаты парламента Грузии также подрались на заседании 14 мая, где должны были рассмотреть законопроект об иноагентах.