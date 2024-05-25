40 тонн авокадо украли бандиты в Мексике

В пятницу, 24 мая, бандиты на шоссе в Мексике скрылись с более чем 40 тоннами авокадо, сообщает Zakon.kz.

Генеральная прокуратура заявила, что авокадо были украдены в результате двух отдельных ограблений в западном штате Мичоакан, главном производителе этого фрукта в Мексике, пишет Associated Press.

В обоих случаях вооруженные люди остановили грузовые автомобили грузоподъемностью около 20 тонн каждый и похитили груз. Авокадо обычно отправляют в ящиках, что облегчает и ускоряет транспортировку груза.

Производители авокадо уже давно подвергаются вымогательству со стороны наркокартелей в Мичоакане, а кражи фруктов с деревьев в садах авокадо – обычный случай. Но угоны целых партий происходят редко, отмечает международное издание.

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Кража авокадо – меньшее из зол, что могут делать наркокартели и бандиты в Мексике. Часто они вмешиваются в политику страны и устраняют неугодных чиновников и политиков разных уровней, которые могут им помешать. Так, 17 мая кандидат в мэры и еще пять человек были убиты, когда боевики открыли огонь на предвыборном митинге в южном мексиканском штате Чьяпас. К настоящему моменту было убито около 20 кандидатов мэры на предстоящие выборы, которые запланированы в Мексике на 2 июня.