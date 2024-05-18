Кандидата в мэры застрелили во время предвыборного митинга в Мексике

17 мая кандидат в мэры и еще пять человек были убиты, когда боевики открыли огонь на предвыборном митинге в южном мексиканском штате Чьяпас, сообщает Zakon.kz.

Государственные прокуроры заявили, что среди шести человек, погибших в результате перестрелки поздно вечером в четверг, была молодая девушка вместе с кандидатом в мэры Лусеро Лопесом Масой, пишет Guardian. Еще двое человек получили ранения.

Неясно, был ли Лопес Маса предполагаемой целью нападения, поскольку стрельба в этом районе стала обычным явлением, отметили прокуроры.

Массовая стрельба произошла на перекрестке в сельском городке Ла Конкордия, штат Чьяпас, примерно в 125 км от границы с Гватемалой. Район вблизи границы с Гватемалой является основным маршрутом контрабанды наркотиков и мигрантов, и два основных наркокартеля Мексики борются за контроль над регионом.

Газета Guardian отмечает, что в 2024 году к настоящему моменту было убито около 20 кандидатов мэры на предстоящие выборы, которые запланированы на 2 июня. 19 апреля в Мексике убили сразу двух кандидатов на пост мэра.