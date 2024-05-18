Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Кандидата в мэры застрелили во время предвыборного митинга в Мексике

иллюстрация &quot;политика&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2024 11:46 Фото: freepik
17 мая кандидат в мэры и еще пять человек были убиты, когда боевики открыли огонь на предвыборном митинге в южном мексиканском штате Чьяпас, сообщает Zakon.kz.

Государственные прокуроры заявили, что среди шести человек, погибших в результате перестрелки поздно вечером в четверг, была молодая девушка вместе с кандидатом в мэры Лусеро Лопесом Масой, пишет Guardian. Еще двое человек получили ранения.

Неясно, был ли Лопес Маса предполагаемой целью нападения, поскольку стрельба в этом районе стала обычным явлением, отметили прокуроры.

Массовая стрельба произошла на перекрестке в сельском городке Ла Конкордия, штат Чьяпас, примерно в 125 км от границы с Гватемалой. Район вблизи границы с Гватемалой является основным маршрутом контрабанды наркотиков и мигрантов, и два основных наркокартеля Мексики борются за контроль над регионом.

Газета Guardian отмечает, что в 2024 году к настоящему моменту было убито около 20 кандидатов мэры на предстоящие выборы, которые запланированы на 2 июня. 19 апреля в Мексике убили сразу двух кандидатов на пост мэра.

Читайте также

суд, флаг США
Напавшего на мужа экс-спикера Конгресса США Нэнси Пелоси приговорили к 30 годам тюрьмы
иллюстрация &quot;геноцид&quot;
Трибунал по геноциду в Руанде завершил работу спустя почти три десятилетия
операционная
Премьер Словакии перенес две операции за два дня после покушения
Мухит Турсынали
Мексика 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Переименование улиц в Алматы, возвращение прежнего часового пояса, дело на Багдата Мусина – итоги дня
Переименование улиц в Алматы, возвращение прежнего часового пояса, дело на Багдата Мусина – итоги дня
Какой язык выбрали 75% абитуриентов для сдачи основного ЕНТ
Какой язык выбрали 75% абитуриентов для сдачи основного ЕНТ
Вода из России продолжает прибывать в Казахстан – что творится на водохранилищах
Вода из России продолжает прибывать в Казахстан – что творится на водохранилищах
Драмой завершился матч Казахстана против Швеции на чемпионате мира по хоккею
Драмой завершился матч Казахстана против Швеции на чемпионате мира по хоккею
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: