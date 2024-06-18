Приостановка США импорта авокадо из Мексики грозит бизнесменам миллионными потерями

Власти США приостановили импорт авокадо из мексиканского штата Мичоакан. Временный запрет грозит бизнесменам потерями в 52 млн долларов в неделю, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета El Universal, 14 июня два американских инспектора, которые направлялись на плантации фрукта с целью проверки его качества, были незаконно задержаны в муниципалитете Парачо. Из-за этого инспекторы не смогли осуществить проверку всей производственной цепочки авокадо, которая включает в себя, помимо прочего, сбор урожая и упаковку фруктов.

По данным издания, объем экспорта авокадо в США из Мексики составляет около 15 тыс. тонн в неделю. С учетом стоимости упаковки и логистики, потери для экспортеров авокадо составят примерно 52 млн долларов еженедельно.

Отмечает, что потери могут вырасти еще больше, поскольку уже собранные фрукты быстро портятся, из-за чего существует высокая вероятность того, что уже подготовленные к отправке партии придется выбросить.

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