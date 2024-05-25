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Зажигательные танцы Трампа на предвыборном митинге в Нью-Йорке попали на видео

Зажигательные танцы Трампа на предвыборном митинге в Нью-Йорке попали на видео, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2024 19:40 Фото: wikimedia.org
В Сети распространяются кадры, на которых экс-президент Дональд Трамп танцует на предвыборном митинге в Нью-Йорке, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает телеканал Fox News, на митинге Трамп заявил, что вместе с избирателями сделает Нью-Йорк "снова великим" в случае его избрания на пост президента США.

"Наше метро убого и небезопасно, выглядит хуже, чем в странах третьего мира, наши тротуары завалены мусором. Вместе мы сделаем Нью-Йорк снова великим", — заявил Трамп, родившийся в нью-йоркском районе Куинс.


Ранее стало известно, что 15 мая президент США Джо Байден вызвал на теледебаты Дональда Трампа и получил согласие. 

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года. В ходе партийных праймериз, прошедших в марте, Джо Байден и Дональд Трамп набрали более 50% голосов партийных делегатов, необходимых для официального выдвижения в президенты. Впервые с 1912 года бывший президент США бросит вызов действующему.

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